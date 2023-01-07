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確診燒3天頻被問「能否工作」！主管：問過別人沒這麼嚴重

確診期間，主管仍頻頻詢問是否能工作。（圖／翻攝自臉書／爆怨公社）

▲原PO因確診實在不舒服拒絕工作，沒想到事後被檢討。（圖／翻攝自臉書／爆怨公社）

圖文／CTWANT

儘管國內對於疫情已大解封，但每天仍有不少人確診，而隨著病毒不斷變異，大家依舊要做好防疫措施。一名女網友抱怨，確診整整發燒3天，沒想到主管一直頻頻詢問是否能工作，甚至在事後說問了其他人，確診症狀並沒有那麼嚴重，讓她很傻眼。

原PO在《爆怨公社》透露，前陣子因為確診休了一個禮拜，期間主管一直密她，而明明還在隔離期間，卻還是詢問某天的工作是否可做；由於她的身體實在不舒服，因此直白地回應主管「密我真的打擾到我」，怎料到在績效考核面談時就被檢討。

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女主管提到，去問了其他朋友、先生，其實確診症狀沒那麼嚴重，她的先生助理確診發燒，也有把工作帶回家做，「如果今天是我老公遇到像妳這樣的助理，一定是請妳走人。現在確診那麼嚴重，那改天我也確診一個禮拜都無法處理公司的事情，也都不回訊息，看妳怎麼辦？」

女主管強調，當時自己懷孕坐月子也是老闆打來電話就做，月子結束後也是馬上工作的狀態。對此原PO無奈回應主管，「我真的整整燒了3天，每個人症狀不一樣。」她事後無奈嘆，聽完主管的話真的感到匪夷所思，「主管！我才領35K耶。」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「沒有人願意確診吧，主管沒法同理心，確實每個人狀況不同」、「真的要好好休息，就算陰性，也要多休養幾天」、「錯的是病毒，不是妳」、「希望妳恢復健康」。

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