跟碩士萌妹約會「一路爽擦邊球」　他返家蛋蛋痛爆！原因揭曉

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名男網友日前和高學歷萌妹約會，趁著曖昧氣氛流動，他不斷偷吃人家豆腐，有意擦邊球；沒想到，當天他返家後，蛋蛋突然痛到不行，讓他崩潰又疑惑。其實，這種情況時有所聞，「最美性學博士」就曾詳細解答，並提供緩解疼動的方法。

男網友昨在PTT發文指出，剛剛和應屆碩士的萌妹子約會，一路偷吃豆腐、擦邊球，結果她爸媽要她回去，「哭阿！只好悻悻然地離開，現在回到家，蛋蛋一摸就痛，到底為啥？」

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對此，鄉民們紛紛笑回，「悲報QQ」、「年輕才會，趕快尻槍吧」、「不是太年輕就是處男，嘻嘻」、「每個男生的初次約會，都是冒著絕子絕孫的風險」、「打2槍就好啦！精液無處發洩」、「原來大家都曾經歷過處男痛，超痛」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

值得一提的是，許藍方就曾為此解答，男生興奮時，位於腹股溝管的「提睪肌」會收縮，這時睪丸會往上升，接著陰莖勃起，當陰莖勃起之際，會有大量體液分泌，包括精液、前列腺分泌物等，這時就是要射出去，「那因為沒有射會導致疼痛，有的人時間久一點，就會變下腹痛。」

至於如何預防及舒緩疼痛，許藍方建議，約會時避免肢體接觸，當感覺要勃起時，盡量想別的事情來轉移注意力，還有就是褲子不要穿太緊，「另外，約會完可用自慰方式讓它排出去，減緩疼痛。」