兔年3生肖犯太歲！　命理師警告「這群人」：小心飛來的艷福

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

新的一年到來，命理師柯柏成除了叮囑屬龍、鼠和雞的朋友犯太歲外，也點出未來可能碰到的問題，包括人際關係緊張、桃花劫、有車關危險等。

命理師柯柏成昨在臉書提到，依照太歲可座不可向的原則，2023年癸卯年屬兔的反而不需要太擔心，有問題的分別是屬龍、屬鼠及屬雞的人。

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「屬龍害太歲」：這一年和長輩或主管的關係會趨於緊張，時常進入意見無法溝通的狀況，應該是算兔年的最大苦主。

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志影像／美聯社）

「屬鼠刑太歲」：有許多內心的想法無法和外界溝通，或是價值觀的不同又必須合作或生活在一起的狀況，比較甚者有桃花劫，飛來的絕非艷福需要特別小心。

「屬雞沖太歲」：如果有小三小王的很容易事跡敗露，外出意外車關的高危險群，疫情解封別急著衝出國度假，最容易樂極生悲，可以的話就捐個血，可以盡量減輕這種危險的機率。

柯柏成表示，為求心安，當然就是去廟裡點個太歲平安燈，但該注意的還是要注意，「太歲方是在正東方，俗話說太歲頭上動土，無災必有禍，如果住家正東方有工程或蓋大樓，請在立春（2023年2月4日前後一周）去工地取一把土，用玻璃瓶裝著放在自家的東方位置，以避免歲破帶來的影響。」