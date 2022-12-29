快訊／新化白骨案破案！毆斃前女友棄屍　2男遭拘提到案

▲台南市警新化分局破獲新化山區白骨案，緝獲涉案2名王姓犯嫌，依殺人等罪送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

有民眾於2022年7月中旬在新化山區採雷公菇時，意外發現一具白骨人屍，新化分局報請檢察官相驗，經法醫研究所DNA比對，確認死者係家住台中市太平區失蹤的22歲陳姓女子，警方深入追查，在高雄、台南緝獲23歲及26歲2名王姓男子，查出係因爭吵竟動手毆死前女友棄屍山區，全案依殺人罪嫌送辦。

新化分局接獲報案後，立即報請台南檢察署黃慶瑋檢察官指揮偵辦，並與台中市太平分局共組專案小組積極偵辦本案，經調閱陳姓女子住家路口數十支監視器畫面及派員前往台南、台中兩地現地查訪，以及調閱比對多支電話通聯記錄，經數月追緝，終於鎖定家住高雄市及台南市的23歲、26歲王姓男子涉案，28日持拘票將2嫌拘提到案。

警方初步調查，23歲王姓男子與死者陳女，之前係男女朋友關係，疑因陳女移情別戀引起王嫌不滿，夥同26歲王姓友人將死者帶到命案現場，23歲王嫌徒手、26歲王姓友人持棍棒痛毆死者，將死者打到例地不起後，竟未幫死者叫救護，而逕行離去，涉嫌任由死者失救死亡，而化成一白骨，2人均坦承涉案，全案偵訊後移送台南地檢署偵辦。

新化分局長蘇政敏表示，發生刑案警方會全力偵辦，讓歹徒無所遁形，也警告想來作案歹徒，法網恢恢、疏而不漏，切勿輕判警方辦案的能力與決心，也表示警方有信心與能力偵辦各類發生刑案。