　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

南投山區露營太冷！一家三口躲帳篷開暖爐　隔天中毒險丟命

▲▼ 南投縣仁愛鄉一處露營區傳出一家三口中毒事件 。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲南投縣仁愛鄉一處露營區傳出一家三口中毒事件。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯、黃資真／南投報導

南投縣仁愛鄉一處露營區24日晚間，一家三口在帳篷內使用瓦斯暖爐取暖，疑似因通風不良，導致3人一氧化碳中毒，直到今（25）日上午7時許才被人發現，趕緊報警，所幸3人經送醫急救後皆恢復意識。

寒流來襲，山區入夜後溫度急降，十分寒冷，一家三口為了保暖，在帳篷內使用罐裝瓦斯的暖爐取暖，疑似疏於通風，導致3人在密閉空間下一氧化碳中毒。

25日早上7時許，同行友人發現夫妻倆與女兒意識不清，趕緊將3人搬出室外，報警處理，南投縣消防局獲報後緊急調派仁愛、埔里、中心碑消防分隊救護車救護車趕往，並送往埔里基督教醫院急救，所幸3人在送醫途中陸續恢復意識，醫院也持續給予氧氣治療。

南投縣消防局表示，露營營帳由於考量防風效果，其氣密性效能越作越好，一家人將暖爐移到帳篷內使用，致使密閉空間氧氣濃度急速下降，取暖爐燃燒不完全產生一氧化碳蓄積，釀成中毒事故。

消防局呼籲，請民眾於居家使用燃氣熱水器或露營區露營時，除了隨時注意自身健康狀況外，使用燃氣熱水器及高山瓦斯爐之多用取暖爐取暖一定要保持通風，以免造成一氧化碳中毒憾事發生。

▲▼ 南投縣仁愛鄉一處露營區傳出一家三口中毒事件 。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼ 南投縣仁愛鄉一處露營區傳出一家三口中毒事件 。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼ 南投縣仁愛鄉一處露營區傳出一家三口中毒事件 。（圖／記者高堂堯翻攝）

►滴...答...滴..答..大金冷暖氣現折最高4000倒數中

ET快訊
新北女議員「深V透視禮服」就職！男議員遮眼直呼：太害羞
快訊／當選人消失！就職典禮沒來　將重新補選
小甜甜不忍了！「有問題的是人不是神」決心切割宋逸民教會
「拍到一半比基尼被沖掉」　12女神冷風中性感現身
快訊／國3嚴重車禍！　9車連環撞
小甜甜爆分居…認「找精主生2胎」！　怒飆老公1罪狀
CNN亞洲18大寶藏景點　台灣唯一上榜在這縣市

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／北市賓士拒檢落跑！警開槍「射破右前輪」　駕駛帶回偵訊中

鹿港鬧區民宅火警！濃煙密布延燒2房　警消疏散遊客灌水搶救

快訊／國3北上後龍段「9車連環撞」！嚴重紫爆回堵4k

剩「蛋」快樂！金門雞蛋貨車上坡起步雞蛋全翻落…蛋汁流成小河

南投山區露營太冷！一家三口躲帳篷開暖爐　隔天中毒險丟命

扮警強上按摩女！淫男逃17年「壓力大」投案　法官讓他先住院

知名正妹髮藝總監涉毒被逮！警持搜索票上門　母這句話讓她淚崩

女三寶一個move慘了！路肩迴轉2車道...害2賓士1BMW撞一團

詐團扮家人借裝潢費　汐止警近2月攔8民眾匯款！止損256萬

金門4歲女童走失「坐地上嚎哭」　警調監視器幫她找到媽媽

喊「愛韓GG」有折扣！　淡定客超大聲老闆尷尬

嬤踹倒梯！緊抓懸掛30秒 4歲孫使勁吃奶力氣急救援

阿信見紅布條「五月天比周杰倫帥」　慌喊：收起來！我們不想被打XD

1歲娃穿毛怪裝逛耶誕城　走路屁顛模樣神似阿布❤

薔薔飛東京...直奔「牛郎店」！　手摸「小兄弟」吐槽：沒多大XD

男搞笑演出「8+9KTV結帳」　1個人阿莎力、1群人凹折扣

怕蟑螂被笑！妹反測試　放一群假的哥嚇爛貼牆

突凍冷！急收晾外面衣物　硬成「片」母女噴笑疊起

貓咪爽躺電暖器前取暖！　露出肥肚肚：受熱要均勻

高雄64歲男鐮刀狂砍姪子　警連開15槍「中5槍」斃命

快訊／北市賓士拒檢落跑！警開槍「射破右前輪」　駕駛帶回偵訊中

鹿港鬧區民宅火警！濃煙密布延燒2房　警消疏散遊客灌水搶救

快訊／國3北上後龍段「9車連環撞」！嚴重紫爆回堵4k

剩「蛋」快樂！金門雞蛋貨車上坡起步雞蛋全翻落…蛋汁流成小河

南投山區露營太冷！一家三口躲帳篷開暖爐　隔天中毒險丟命

扮警強上按摩女！淫男逃17年「壓力大」投案　法官讓他先住院

知名正妹髮藝總監涉毒被逮！警持搜索票上門　母這句話讓她淚崩

女三寶一個move慘了！路肩迴轉2車道...害2賓士1BMW撞一團

詐團扮家人借裝潢費　汐止警近2月攔8民眾匯款！止損256萬

金門4歲女童走失「坐地上嚎哭」　警調監視器幫她找到媽媽

心肌梗塞只有「3招可救命」！　網傳4謠言全錯了：用力咳嗽沒用

泰式按摩按到中風！　他從曼谷回國突「1眼失明」竟頸動脈撕裂

首爾漢江結冰了！連日寒流提前封凍　創2000年來第4早

快訊／北市賓士拒檢落跑！警開槍「射破右前輪」　駕駛帶回偵訊中

浙江：日新增陽性破100萬例！預計元旦飆到「一天200萬例」

林鐵處攜手嘉市府文化資產再修復　百年國寶級林鐵塵封43年復駛

遭諷核二、三廠延役非聖誕節許願　王鴻薇反擊：吳怡農目光如豆

嘉義市長黃敏惠宣誓就職！落實推動十大旗艦計畫　打造台灣新都心

待滿3個月試用期「沒調薪該問嗎？」　過來人曝面試2字是關鍵

翁章梁宣誓就職　先批三份公文「接下來4年任期的第一步」

「哼！誰先退讓誰是小狗！」　博美兄弟嘔氣笑翻網友　

社會熱門新聞

北市東區SOGO前「超跑飛撞燈桿」

女大生參加3200公尺測驗倒地不治　家長提國賠吞敗

即／國3後龍段「9車連環撞」！嚴重紫爆回堵4k

救護車送病患「沒車要讓」小黃肇事畫面曝！

男大生舉報抽菸被堵　掏出甩棍卻慘了

高三甜美妹AirDrop收照片　打開崩潰「是我私密照」

信徒亂放蠟燭「整間廟燒掉」神明不追究

山區露營開暖爐　一家三口昏迷送醫

警專女學生熱舞「雪乳露出」台下男同學全瘋了

驚險影片曝！中山高砂石車爆胎3車遭擊落

狼老闆要求女員工學AV女優　性侵2次得逞

知名正妹髮藝總監涉毒被逮　母這句話讓她淚崩

女三寶路肩迴轉2車道...害2賓士1BMW撞一團

無照保母把男嬰虐到腦出血　卻因這點被輕判

更多熱門

相關新聞

老翁開車暴衝進田中央　警「這舉動」揪感心

老翁開車暴衝進田中央　警「這舉動」揪感心

南投一名70多歲老翁20開汽車行經南投市中學西路時，疑似為了撿拾掉落的眼鏡，未注意車前狀況，不慎撞擊標誌桿，再撞擊路旁水泥柱後，直衝至田中央。警方到場處裡，發現老翁左眼上方及左腳受傷，且老翁獨居，住家中沒有其他親人，於是護送老翁返家，讓老翁覺得「啾感心」。

綠議員怒轟民進黨「該下台的不下台」

綠議員怒轟民進黨「該下台的不下台」

防一氧化碳中毒！南投明年補助更換熱水器

防一氧化碳中毒！南投明年補助更換熱水器

阿伯偷丟巨量廢棄物！最重判5年+罰1500萬

阿伯偷丟巨量廢棄物！最重判5年+罰1500萬

23歲躲兵役飛國外14年！經理免當兵代價曝

23歲躲兵役飛國外14年！經理免當兵代價曝

關鍵字：

南投一氧化碳瓦斯爐山區中毒

讀者迴響

熱門新聞

孫生聖誕節開罵Wendy：在外跟別人做愛

快訊／張峻當選花蓮縣議長！宣布：退出國民黨

女星演唱會3小時前宣布取消！歌迷氣炸

53萬追蹤正妹Coser驚傳過世　

本土劇男星「進到假貨」直播爆哭道歉

露營山崩增至31死　包括11名兒童

鄰居「中邪式慘叫」30天　房東吐真相

明轉雨！　連假天氣出爐

徐小可夫妻也退出宋逸民教會！曝親身經歷

快訊／聖誕節晨3.3℃創新低！明轉雨　跨年天氣出爐

鄧紫棋現身台上　當場打斷五月天...團員傻：好難控制

房貸扛20年！「夫妻不生孩」曝年薪：很少吵架

嘲笑姆巴佩　世足冠軍門神恐遭母隊開除

小倆口想信貸買房　「雙薪11萬↑」遭勸退

不斷更新／各縣市正、副議長當選名單一次看

更多

最夯影音

更多
喊「愛韓GG」有折扣！　淡定客超大聲老闆尷尬

喊「愛韓GG」有折扣！　淡定客超大聲老闆尷尬
嬤踹倒梯！緊抓懸掛30秒 4歲孫使勁吃奶力氣急救援

嬤踹倒梯！緊抓懸掛30秒 4歲孫使勁吃奶力氣急救援

阿信見紅布條「五月天比周杰倫帥」　慌喊：收起來！我們不想被打XD

阿信見紅布條「五月天比周杰倫帥」　慌喊：收起來！我們不想被打XD

1歲娃穿毛怪裝逛耶誕城　走路屁顛模樣神似阿布❤

1歲娃穿毛怪裝逛耶誕城　走路屁顛模樣神似阿布❤

薔薔飛東京...直奔「牛郎店」！　手摸「小兄弟」吐槽：沒多大XD

薔薔飛東京...直奔「牛郎店」！　手摸「小兄弟」吐槽：沒多大XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面