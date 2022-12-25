南投山區露營太冷！一家三口躲帳篷開暖爐　隔天中毒險丟命

▲南投縣仁愛鄉一處露營區傳出一家三口中毒事件。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）



記者高堂堯、黃資真／南投報導

南投縣仁愛鄉一處露營區24日晚間，一家三口在帳篷內使用瓦斯暖爐取暖，疑似因通風不良，導致3人一氧化碳中毒，直到今（25）日上午7時許才被人發現，趕緊報警，所幸3人經送醫急救後皆恢復意識。

寒流來襲，山區入夜後溫度急降，十分寒冷，一家三口為了保暖，在帳篷內使用罐裝瓦斯的暖爐取暖，疑似疏於通風，導致3人在密閉空間下一氧化碳中毒。

25日早上7時許，同行友人發現夫妻倆與女兒意識不清，趕緊將3人搬出室外，報警處理，南投縣消防局獲報後緊急調派仁愛、埔里、中心碑消防分隊救護車救護車趕往，並送往埔里基督教醫院急救，所幸3人在送醫途中陸續恢復意識，醫院也持續給予氧氣治療。

南投縣消防局表示，露營營帳由於考量防風效果，其氣密性效能越作越好，一家人將暖爐移到帳篷內使用，致使密閉空間氧氣濃度急速下降，取暖爐燃燒不完全產生一氧化碳蓄積，釀成中毒事故。

消防局呼籲，請民眾於居家使用燃氣熱水器或露營區露營時，除了隨時注意自身健康狀況外，使用燃氣熱水器及高山瓦斯爐之多用取暖爐取暖一定要保持通風，以免造成一氧化碳中毒憾事發生。