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社會 社會焦點 保障人權

快訊／台中大里惡火奪走5親人　陳姓屋主被依殺人罪聲押

記者游瓊華、鄧木卿、柯沛辰／台中報導

台中市大里區6日發生民宅火警，造成祖孫三代5人喪命。檢方複訊後，認定66歲陳姓屋主明知家中有人仍點火，有殺人之不確定故意，又無任何診斷紀錄可佐證其精神狀況有異，且有危害公共安全之虞，因此依放火、殺人罪向法官聲請羈押

大里民宅大火造成5人死亡，包括陳姓屋主6月大外孫、62歲妻子林女、32歲小兒子、38歲長女以及11歲長孫。當時35歲陳家長子外出到屏東工作，逃過死劫，接獲噩耗後趕回台中。

事後，陳姓屋主說詞反覆，一下說屋內有蛇，他點燃防滑墊、引燃高粱酒驅蛇，一下又說他引燃洗腎用的止血帶，以瓦斯爐點火驅蛇，因此被警方列為嫌疑人。

▲▼台中大里火警5死，倖存的陳姓阿公。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲66歲陳姓屋主涉有重嫌，遭法院裁准收押。（圖／記者鄧木卿翻攝）

陳家長子駁斥，父親常常幻想、有認知障礙，且罹患慢性病，講的話不可信，再者家中沒有人喝酒，何來的高粱點火？他認為，家中電暖器已使用6、7年，且是舊的電扇型，可能是電暖器起火。

不過，檢警稍早初步研判，起火位置就在陳姓屋主的床周圍。

對此，外出工作逃過一劫的陳家長子受訪時說，爸爸有譫妄症，講話經常顛三倒四，「我希望不是他縱火，且也相信不是，但如果結果證明是他，我也只能接受現實，畢竟是自己的爸爸，這就是我家的命。」

台中地檢署6日深夜表示，檢察官複訊後，認定陳姓被告涉犯刑法第173條第1項之放火及第271條第1項之殺人等罪之犯罪嫌疑重大，有羈押之必要，因此向台中地院聲請羈押。

台中地檢署指出，陳姓被告家屬雖指其精神狀況有異，但經檢察官調取其就醫資料後，並未發現任何相關診斷紀錄可供佐證，然而檢察官仍請法院審酌被告精神狀況，是否有刑法第19條第1項、第2項原因存在之可能，且有危害公共安全之虞，並有緊急必要，而應依職權令被告入司法精神醫院、醫院、精神醫療機構或其他適當處所，施以暫行安置。

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