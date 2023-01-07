台中騎士突「張開雙手仰臥起坐」　1動作驚呆網友：騎到起乩

記者黃翊婷／綜合報導

台中市一名騎士日前騎車行經立仁橋接近立元路時，突然整個人仰躺在機車坐墊上，並放開雙手「做運動」，接著又在停等紅燈時跑到汽車前面「跳舞」，讓後方目擊這一切的2名女子忍不住直呼「好可怕」。

▲騎士突然放開雙手並仰躺在坐墊上。（圖／翻攝自Facebook／黑色豪門企業，下同。）

臉書「黑色豪門企業」7日在粉專分享一段奇葩影片，只見一名騎士突然在行駛期間放開雙手，並仰躺在機車坐墊上，持續幾秒鐘之後又立刻「仰臥起坐」起來，嚇得後方汽車內的2名女子忍不住直呼，「他超可怕的啦」、「我先鎖好門」、「這樣會被罰錢」。

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▲騎士跑到汽車前不停舞動身體。

沒想到更令人傻眼的是，騎士在路口停等紅燈時，竟然跑到汽車前方蹦蹦跳跳，繞了一圈才回到自己的機車旁邊，然後雙手環胸站在原地。2名目擊整個過程的女子看完都傻眼了，最後忍不住爆笑出聲，「他也太做自己了吧。」

影片公開之後，網友們也紛紛留言表示誇張，「我覺得（騎士）看起來就像中了樂透頭彩，而且還是一人獨得的那種」、「最可怕的是，他自己在玩」、「要當網紅不難，要收到罰單也很簡單」、「這個才是正乩」、「哈哈哈，三小啦，騎車騎到起乩」、「放飛的感覺就是那麼棒」、「有種安全帽拿下來，讓我看看你是誰」。