獨／「裡面不能掉眼淚！」台中大里惡火奪5命　媽忍淚進冰庫認屍

記者游瓊華、蔡怡萍／台中報導

台中市大里區一處民宅今(6日)凌晨3時許發生重大火警，同住的一家7口共5人命喪火海，最小的死者年僅6個月；全家人除了疑似縱火的66歲陳姓阿公逃出倖存外，同住長子因為不在家而逃過一劫。稍早家屬前往殯儀館認屍，不幸罹難11歲男童的生母也趕抵現場，葬儀社人員告訴媽媽「裡面不能掉眼淚」，媽媽只能強忍悲痛，走進冰庫裡認屍。

▲男童生母(褐色外套者)強忍悲痛情緒走進殯儀館認屍。（圖／記者游瓊華攝）

昨晚因外出工作而不在家的陳家長子幸運躲過這場惡火，但全家只剩老父倖存，陳男今一接獲消息就火速趕回台中，上午強忍悲傷回到火場後，下午抵達殯儀館認屍；而11歲男童的母親也趕抵殯儀館，站在冰櫃外遠遠看。葬儀社告訴媽媽「在裡面不能掉眼淚」，媽媽雖然悲痛，但仍堅強忍住眼淚認屍、見愛子最後一面。

火災發生後，在警消趕抵現場時，疑似縱火的陳姓阿公已經坐著輪椅脫困；據悉，阿公精神狀況不穩定，當時疑似是出現幻覺，看到家中有蛇，才會拿出高粱酒淋蛇點火，但說法顛三倒四、隨後又改口說是拿洗腎用的止血帶到瓦斯爐點火驅蛇。

對此，陳家長子出面受訪表示，爸爸曾被診斷出譫妄症，狀況時好時壞，講話顛三倒四，且家中沒有人喝酒，不太可能會有高粱酒這種東西，「我希望不是他縱火，且也相信不是，但如果結果證明是他，我也只能接受現實，畢竟是自己的爸爸，這就是我家的命」。

▲台中惡火，奪走7口之家5條性命。（圖／記者鄧木卿翻攝）



針對大兒子稱應是老舊電暖爐起火造成，檢察官稍早重返火場勘驗，初步排除電暖爐起火，且起火點疑似就在阿公的床鋪附近，阿公疑似涉嫌縱火，目前已被檢察官列為嫌疑人移送偵辦，而至於詳細的起火原因仍待進一步調查釐清。

這起火警一共造成5人死亡，其中年紀最小的是僅有6個月大的曾姓男嬰(長女之子)，另外4名死者分別為11歲的曹姓男童(長子之子，從母姓)、38歲的陳女(女兒)、32歲的陳姓男子(兒子)、以及62歲的林姓婦人(陳姓阿公妻子)。

▼陳家長子雖在外地工作躲過一劫，但卻一夜之間痛失5名至親，心情相當沉重。（圖／記者游瓊華攝）