檢方抗告成功！國民黨中常委蕭景田涉賄選800萬交保　高院發回更裁

▲蕭景田涉賄法院裁定800萬交保，檢方提出抗告，高院將原裁定撤銷 。（資料圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

國民黨中常委蕭景田涉提供現金給同黨士林北投區執行長曾繁川，由曾替新科議員林杏兒行賄，蕭列為被告卻神隱，上月底發布通緝，3日才主動到案被聲押，法院裁定800萬交保，檢方提抗告，今（6日）台灣高等法院撤銷交保裁定，發回士林地方法院更裁，士院指出收到卷證，值班法官會盡速排開庭。

理由指出：

一、蕭於原審訊問時雖否認有涉犯行賄罪，但依蕭在偵訊及原審訊問時供述，及檢察官於羈押聲請書「證據」欄所列的相關證述、文書證據、扣押物證、譯文等，認犯罪嫌疑重大。

二、蕭於偵訊及原審訊問供述前後不一，且有避重就輕之嫌，並與相關證人證述情節，多有歧異，堪認被告有規避卸責之情，從而，檢察官抗告意旨以被告供述避重就輕，且與部分證人之證述情節不符，足認被告有再為逃亡或勾串證人、滅證之虞，洵非全然無據，因此就蕭所涉投票行賄罪嫌有無勾串共犯或證人及湮滅證據之虞？有無羈押之必要？自有重新斟酌審查必要。



三、該案尚在偵查階段，涉及的共犯及證人人數非少，關於共犯分工、犯罪模式等節均欠明朗，尚待檢察官偵查釐清，是否得以具保以代羈押，原裁定也未為妥適說明，自有未合；再者，衡量被告資力及各項人脈關係，原審以新台幣 800 萬元准被告交保，是否足以確保本案之後續偵查及審判，而堪抑制被告之逃亡或避罪動機，似也有再詳加研求的必要。因此，檢方提抗告，非無理由，原裁定有未盡之處，撤銷原裁定，發回法院。