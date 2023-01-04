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恐串證逃亡！蕭景田涉賄800萬交保　士檢3理由正式提抗告

▲▼ 蕭景田 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲國民黨中常委蕭景田涉以現金買票法院裁定800萬交保，士林地檢署正式提出抗告。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

國民黨中常委蕭景田涉提供現金給同黨士林北投區執行長曾繁川，由曾替新科議員林杏兒行賄，蕭列為被告卻神隱，上月底發布通緝，昨（3日）才主動到案被聲押，法院訊後裁定800萬交保，其親友也火速拉著裝滿現金行李箱赴地院辦保，對此，檢方認原裁定顯有不當，今正式提抗告，理由也曝光。

士檢指出，1.蕭案發後先是逃逸，歸案後說法又避重就輕，顯然畏罪避刑，非予羈押禁見，有逃亡或進一步勾串滅證的風險、2.到案後的供述與卷內事證不符，又有實質影響證人機會，顯有串證滅證的可能，且此項危險，並非具保所能除去、3.曾有翻牆逃亡事實，再參酌其工作、資歷等，足認蕭在發現案情發展對其不利時，規避審判或重罪執行而逃亡之蓋然性顯然甚高。

因此，認為有羈押原因，且有羈押必要性，蕭逃亡及勾串滅證的風險，並非具保所能除去，原裁定顯有不當，依法提起抗告。

全案將送往台灣高等法院審理，若高院駁回抗告，維持原裁定，該案交保結果就確定不變；若高院撤銷原裁定，發回士林地院更為裁定，地院收到檢還卷宗，須再度儘速傳喚蕭到院進行羈押訊問庭。

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