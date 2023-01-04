藍喊掃黑「蕭景田卻涉賄交保」　王鴻薇語塞：應誠實面對司法

▲王鴻薇車隊掃街，立委賴士葆、議員陳炳甫陪同。（圖／記者黃國霖攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨中常委蕭景田因捲入台北市新科議員林杏兒的樁腳涉賄案，又遲遲未到案遭通緝，原來他是在檢調日前登門搜索時翻牆落跑，神隱多日，直到昨天才自行到案，檢方依違反公職人員選舉罷免法且嫌疑重大，也有逃亡、串滅證之虞聲押禁見；士林地院認為尚無羈押必要，裁定八百萬元交保。可抗告。國民黨台北市第三選區立委補選候選人王鴻薇今（4）日被問及相關，僅低調表示，發生這種事，所有政治人物都要誠實面對。

法官昨傍晚8時許召開羈押庭，經2小時庭訊後認為，依照多名里長證述及卷內證據，可認定蕭景田違反《選罷法》罪嫌重大，且他在調查官到住處搜索時，翻越後牆落跑，刻意躲避偵查有逃亡之虞，有羈押原因，但認為沒有羈押必要，因此裁定800萬元交保。

蕭景田昨深夜交保離去時，面對記者詢問「有用現金買票嗎」、「有沒有話要說」、「是林杏兒的乾爹嗎」等問題，均不發一語，僅揮手點頭示意，隨即在親友陪同下搭上座車離去。

是否擔心黑金影響選情？王鴻薇上午受訪時未正面回應，僅說任何人面對司法追訴時都要尊重，對於政治人物來說，比方說台南，檢調大肆搜索有關於台南市議長與副議長有沒有賄聲賄影的問題，保冷袋居然都可以搜出千萬現金，「發生這種事，所有政治人物都要誠實面對」。