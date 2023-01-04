證實！蕭景田涉賄請辭中常委及黨部主委　國民黨：接受並尊重

▲蕭景田涉賄800萬交保，今請辭國民黨中常委和彰化縣黨部主委。（圖／記者黃宥寧攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨中常委暨彰化縣黨部主委蕭景田因涉及提供現金替台北市議員林杏兒賄選，遭士林地檢署偵辦並以800萬交保。國民黨文傳會副主委林家興今（4）日於中常會後證實，蕭景田以辭職信聲明請辭中常委及黨部主委，國民黨對此表達尊重，亦接受其請辭。

蕭景田涉嫌提供資金替林杏兒行賄選區里長，士檢於去年12月29日對其發布通緝，昨天蕭自行到案經士林地院裁定800萬交保。據傳，面對檢調搜索時，蕭景田竟翻牆逃跑，因此才被裁定高額保金。國民黨今早對此表示，國民黨堅持乾淨選風，任何人或事都不會改變這個立場，尊重檢調偵辦，希望司法勿枉勿縱，可以讓真相水落石出，維護乾淨選風及台灣的民主價值。

下午中常會後，文傳會副主委林家興證實，黨中央稍早收到蕭景田的聲明辭職信，請辭中常委及彰化縣黨部主委，國民黨對此表達尊重，亦接受其請辭。林家興進一步表示，國民黨希望蕭前中常委及前主委可以「充分、誠實、專心」面對司法訴訟，希望司法勿枉勿縱，還蕭應有的清白。另外，針對蕭景田的中常委遺缺，黨務人士透露，應會依序替補，不會舉行補選。