發6000元被罵慘！他提「改5000神方案」　網點頭：正中台人的心聲

▲全台不排富，春節後全民普發6000元。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

行政院長蘇貞昌4日宣布，全民普發6000元現金「還稅於民」，大家最快2月底、3月初就能收到。不過有神人提出新的特殊玩法，就是大家只拿5000元，剩下1000元集資成除夕億元大紅包，「頭獎設235人，一人（抽到）一億」。文章曝光後，引發萬名網友笑喊「正中台灣人心聲，一個字就是貪啊！」

針對超徵4500億稅金，行政院長蘇貞昌於4日正式宣布，其中1400億與全民共享，每人發放6000元，並朝向規劃直接匯入民眾戶頭，詳細方案仍有待討論。據了解，最快2月底、3月初民眾就會拿到這筆現金，卻也引來各界唾棄，「發這麼少還拖過年後」。

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對此，一名數位創作者《太郎》也在臉書貼出新玩法，哏圖寫著「每人改發5000，1000拿來除夕抽獎，頭獎設235人，一人（抽到）一億」，但原PO也隨即補槍一句，「發個錢也要考慮這群人的尿性！」

特殊又應景的玩法曝光後，引來1.9萬名網友笑稱，「乾脆一點，4500億都用來抽獎，頭獎一個人就4500億」、「我提案：只有一抽不開心的，可以少拿3000元，再買另一抽喔」、「有發我就很開心了，畢竟自己沒繳到什麼稅還有得領」、「支持抽獎，6000雖好，但我更缺1億」、「贊成，不錯哦」、「正中台灣人心聲，一個字就是貪啊」。

也有網友開酸，「從這件事可以看到台灣存在許多妖魔鬼怪」、「結果235人全是公務員」、「真的抽完，一堆槓龜的巨嬰又哭爸哭嗎喊作弊不公平」、「罵的人不要領啊，莫名其妙」、「中1億還要扣2000萬的稅，搶錢阿」、「賭性堅強」。