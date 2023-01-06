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周末最冷！下探11度　未來一周降雨三階段變化「雨彈熱點出爐」　

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▲明天和周日清晨最冷。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

冷空氣發威，今晚起溫度下滑，明天和周日(1/7~1/8)清晨最冷，低溫下探11度，周日白天溫度回升，下周二(1/10)再迎一波東北季風，水氣增加，玉山等3千公尺以上高山有機會降雪。此外，未來一周降雨將出現三階段變化，其中下周二過後雨區擴大，北部、東半部、中南部山區都有降雨。

中央氣象局預報員陳伊秀表示，今天(1/6)晚上到周日(1/8)清晨，冷空氣接近大陸冷氣團，低溫將下滑，其中周六和周日(1/7~1/8)清晨最冷，中部以北、東北部有13度到14度，空曠地區和近山區將再低1到2度，最低溫下探11度到12度；其他地區低溫沒有變化，溫度約16到18度。

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▲▼未來降雨和溫度趨勢。（圖／氣象局）

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象局）

陳伊秀表示，今晚起冷氣團將持續影響到周日(1/8)清晨，周日白天冷氣團減弱，北台灣溫度會有明顯變化，明天白天高溫18到19度，周日白天有機會回升20到22度，中南部溫度變化不太，早晚偏冷。

未來一周降雨也將出現三階段變化，陳伊秀指出，明天(1/7)花蓮、台東、恆春半島有局部短暫雨，不過量不多，各地多雲到晴為主；周日(1/8)白天開始到周一(1/9)，冷空氣減弱，溫度回升，天氣型態慢慢從東北風轉為東風，花蓮、台東、宜蘭等東半部有局部短暫雨，雲量漸增。

下周二到周三(1/10~1/11)又有一波東北季風增強，水氣比較多，東半部、北部、中南部山區有局部短暫雨，中南部平地多雲為主，下周二、下周三若水氣跟溫度配合，玉山等3千公尺以上高山可能有機會降雪。

▲▼未來降雨和溫度趨勢。（圖／氣象局）

▲未來一周降雨出現三階段變化。（圖／氣象局）

至於下周四、下周五(1/12~1/13)東北季風減弱，溫度將回升，水氣變少，東半部地區、北部山區會有局部短暫雨，其他各地多雲；下周六(1/14)天氣型態差不多；下周日(1/15)過後又有冷空氣南下，氣象局表示，這一波冷空氣比較冷，但屬比較後期，強度還要再觀察。

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