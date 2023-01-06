錢到手就遷走　1鄉鎮發完1200元振興金「人口跌破萬」

記者黃翊婷／綜合報導

屏東縣新埤鄉公所去年以振興經濟名義，每人發放1200元禮金，並在6月2日完成發放，沒想到原本5月新埤鄉人口總數還有1萬191人，振興禮金一發完，6月的人口總數就下跌至9912人，因此被戲稱是「錢到手，人就遷走」。

▲前鄉長林志成曾示警，人口數不足恐怕會對鄉民的權益造成影響。（圖／翻攝自Facebook／林志成）

新埤鄉前鄉長林志成先前不停宣導，人口數不足1萬人將對整個新埤鄉的統籌分配款造成影響，恐怕會造成鄉民社會福利減損，因此希望能夠增加人口，加上考量到鄉親們近年來受到疫情影響生計，因此決定發放振興禮金，每人1200元，5月底前設籍新埤鄉的人，不分男女老幼都可以請領。

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▼▲新埤鄉去年4月和5月的人口統計表。（圖／翻攝自屏東縣潮州戶政事務所，下同。）

根據屏東縣潮州戶政事務所統計，新埤鄉去年4月的總人口數為9671人，5月則上升至1萬191人，沒想到振興禮金一發完，6月的人口總數就下跌至9912人，12月甚至降到9623人，比4月的總人口數還要低。

▲6月人口數又跌破1萬。

究竟要如何解決人口外流的問題，新埤鄉新任鄉長潘和源在去年九合一大選時提出相關政見，包含鼓勵並輔導年輕人願意返鄉創業，將人才留下，同時也要將生育補助費由1萬2000元提高至1萬5000元，減少少子化衝擊；另外，由於新埤鄉是農產品的產銷重地，他希望能透過每年不定期舉辦農產品市集促銷等活動，來力挺農民，讓更多人認識新埤鄉。

▼12月的人口數甚至比4月少。

