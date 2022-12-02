持續要求屏東「重新驗票」！　國民黨嗆周春米：你難道有做票嗎？

▲國民黨質疑周春米沒做票，為什麼反對驗票？（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立法委員鄭正鈐、文傳會副主委練鴻慶以及青年團前總團長田方倫今（2）日召開記者會，質疑周春米「如果沒做票，何必反對驗票」；並譴責民進黨屢屢濫用社維法騷擾反對者，鄭正鈐說，「民進黨再繼續下去，人民的憤怒不是在沉默中滅亡，就是在沉默中爆發」。

國民黨屏東縣長候選人蘇清泉要求驗票，中選會主委李進勇認為「選務瑕疵不影響結果」，「哪有人提告了，才要大家幫他找證據」。田方倫駁斥，沒有驗票，李進勇怎麼知道「不影響結果」；當年的中壢事件有證據嗎，不驗票那來的證據？而民進黨屏東縣長候選人周春米認為驗票會讓「社會亂」，田方倫舉當年連宋驗票，丁守中驗票，反而是讓爭議塵埃落定，斥責周春米是「毫無邏輯和腦袋」。

練鴻慶連串質問「周春米，你有沒有作票」，「沒有作票，你何必反對驗票」？練鴻慶說，沒有驗票，周春米只是一半屏東人的縣長；只有驗票，才能讓周春米得到所有人的認同，「除非周春米有作票，否則她會是驗票最大的受益者」。屏東鄉親對周春米的反對驗票，最直接的感受就是「作賊心虛」。

而針對民進黨屏東縣黨部告發「屏東38萬有效票竟開43萬票」言論，屏東縣警察局在一天之內就訊問、移送五位網友，練鴻慶怒斥「民進黨的奧步又來了」。練鴻慶自己也公開陳述相同言論，要求民進黨不要只敢欺負小民，連自己也辦。練鴻慶並也舉報民進黨立委林靜儀同樣散布謠言，要求警方用同樣的標準查辦，否則就是自證淪為民進黨的側翼與打手。

鄭正鈐表示，2018年後民進黨習慣用《社維法》來騷擾反對者，這些案件送到法院，大部分都是裁定不罰。法院也建立了四項審查原則： (一)「有所本」即非謠言；(二)政府政策可受公評；(三)個人意見表達與合理評屬言論自由；(四)縱使引起不特定人瀏覽、回應、分享、討論、爭議亦難認定有影響公共安寧之情事。

鄭正鈐說，然而回顧警方查辦社維法的案例，包括這一次屏東縣警局移送五位網友，完全不符合法院的標準，可以想見最後一定是不罰。屏東縣警局明知會不罰還要移送，背後當然是民進黨的政治力量在壓迫。但同一段期間，警方對於民進黨人士的造謠，卻又輕輕放過。包括蘇貞昌院長造謠「信功肉品支持開放萊豬」，包括行政院發言人丁怡銘造謠「皇家牛肉店使用萊牛」，警方都不敢辦。如此辦藍不辦綠，辦小民不辦大官，鄭正鈐表示他不怪警方，而怪警方幕後的政治力，也就是行政院長蘇貞昌、總統蔡英文。