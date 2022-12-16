嘴巴說「不好啦」卻收下120萬！屏東崁頂前鄉長林光華賣官判刑

▲屏東縣崁頂鄉前鄉長林光華，遭判刑定讞。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

屏東縣崁頂鄉前鄉長林光華，為了籌措選舉經費，於2017、2018年間收受三位民眾120萬到150萬元不等的賄賂，安插民眾兒女擔任清潔隊員，其中某位民眾行賄時，林光華嘴巴說：「不好啦（台語）。」卻收下120萬元。最高法院審理後，將林光華判刑8年、褫奪公權6年定讞。

判決指出，林光華自2014年底勝選擔任鄉長，直到2020年4月間，因賄選遭判刑定讞，以及檢方起訴當選無效確定。而他不僅賄選遭訴追，任內又涉嫌多起採購、賣官弊案，也陸續定讞。

本案為他在任期間，2017、2018年間為了籌措選舉經費，親自或透過崁頂鄉代表會前主席郭茂良等人，約定以120萬元至150萬元不等賄賂，內定特定人員錄取為崁頂鄉公所清潔隊員。其中陳姓民眾明知自己的兒子自小因病發高燒而言語遲緩，不易求得職缺，竟於2018年4月間，騎機車帶著120萬元到林光華住處，請求給予兒子正式職缺；林光華嘴巴雖說：「不好啦（台語）」卻收下120萬元賄賂，民眾兒子也獲得錄用為清潔隊員。總計林光華藉由賣出清潔隊職缺，收取賄賂400萬元。

此外，林光華與鄉民代表會相關人員，在辦理鄉內相關工程採購案時，也圖利特定工程團體。賣官與圖利部分檢方偵查終結後，將林光華與鄉公所秘書林全明、鄉代會主席郭茂良等11人提起公訴。一二審法院審理後，林光華均遭重判有期徒刑15年。另外監察院也彈劾林光華，懲戒法院也在日前將他撤職，停止任用公務員4年。