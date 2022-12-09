跟騷法上路屏警受88案　男追女嗆「要讓妳死」...男翻牆進前妻家

▲追女不成，放火燒車子 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

跟蹤騷擾防制法於今年6月1日施行，至今已上路半年，屏東縣政府警察局至11月底受理了88件跟蹤騷擾案，開出57件書面告誡，並將41人移（函）送屏東地檢署偵辦，其中3人聲押獲准。

屏東縣警方指出，受理的跟騷案件中，有夫妻離婚後，相對人為求復合，多次騎乘機車攜帶棍棒，在被害人工作途中守候，並攔截被害人車輛未果，遂持棍棒毀損車輛，被害人報案後，警方立即核發書面告誡並依職權聲請緊急保護令，相對人未遵守，仍短時間內多次傳送大量騷擾訊息、翻牆侵入被害人住處，恐怖行徑令被害人相當害怕，案經依法移送，相對人復經屏東地檢署傳訊當庭逮捕，經法院羈押獲准。

另有一對情侶分手後，男友持續傳訊息騷擾被害人，後至被害人住處盯哨守候，要求復合遭拒，竟持器械破壞被害人住處大門，進入後以手掐被害人脖子，並持玻璃瓶敲打後腦勺，並恐嚇被害人「不願復合就讓你死、我就先殺了妳再自殺」等語，案經被害人報案後以現行犯移送，經法院羈押獲准。

而有一名男子追求女子不成，8月底先恐嚇被害人「要讓你死」等語，11月中又至被害人住處車庫點火燒車，造成2輛小客車及車庫鐵皮燒毀，警方拘提男子到案，經法院羈押獲准。

屏東縣政府警察局局長劉印宮表示，跟騷法規定針對特定人、反覆持續實施、與或性別有關的跟蹤、盯哨等八種行為樣態，就有可能觸犯跟騷法，最重可關5年。新法3則賦予的保護措施，包括針對跟騷者由警方開立告誡書；告誡後二年內再犯，可向法院聲請保護令；如果法院核發保護令後，跟騷者仍有跟騷行為，即違反保護令罪；跟騷態樣嚴重者得向檢方聲請預防性羈押，以保護被害人。

劉局長表示，屏東縣警局會定期辦理員警教育訓練，強化執法知能，且嚴禁員警拒絕受理報案，若發現跟騷案件未依規定受理者，將從重議處，展示執法決心，同時也呼籲民眾如遇跟蹤騷擾時，應冷靜面對、避免正面接觸與衝突，儘量詳細記錄過程、蒐集相關證據以利警方偵辦，遭遇跟蹤騷擾切勿隱忍，應立即撥打110報案專線或前往就近派出所報案，由警方及時介入約制告誡，以確保自身民眾安全。