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家境貧困不減學習熱忱！桃園啟英李忠誠　「越級打怪」考取台大

▲▼ 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲啟英高中董事長王美只與吳慶堂向學生祝賀。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、劉人豪／桃園報導

桃園啟英高中資處科的李忠誠，在七口之家長大，全家靠父親貨車司機微薄的薪水維持家計。而他認真向學，不僅上網參加陽明交大的自學課程，也加入各式大學線上體驗課程，並且自學會計，透過台大希望入學管道考取台大會計系，同時也創下桃園歷史上第1位私校職科學生身分錄取國立台灣大學會計系的紀錄。

李忠誠有3個兄弟，阿嬤罹患帕金森式症及中風，父母為三餐溫飽及照護肢體僵硬、顫抖無法生活自理的阿嬤奔波於工作、醫院之間，他兄代親職，照顧小學的弟弟生活及指導功課，利用假日零碎時間替補起照護阿嬤的工作，讓父母能稍有喘息的空間。

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家庭雖經濟弱勢，李忠誠成長過程中，反倒培養出鋼鐵人般強大的意志及正向的三觀。沒錢能跟國、高中同學一樣參加課後補習或大學夏令營，就轉而上網加入免費的陽明交大Ewant自學課程或線上的各式大學體驗課程。

李忠誠高二下起花近11個月備戰全國會計資訊技藝競賽，拿下技藝競賽的金手獎，但紮實的會計專業素養培訓和比賽經驗，成了他搶進台大會計最關鍵的因素。以職校資料處理科的學生的身分，成功越級打怪打破普通科和職科間巨大的藩籬，透過僅50個入學名額的台大希望入學名額，考取台大會計系，也創下桃園歷史上第1位私校職科學生身分錄取國立台灣大學會計系的紀錄。

▲▼ 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲啟英高中董事長王美只向學生獻上祝福。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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