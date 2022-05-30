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民怒罵「第2個小巨蛋」！北藝2街舞賽震耳欲聾　北市開罰6000元＋換場地

▲台北表演藝術中心外觀。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北表演藝術中心。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

位於台北捷運劍潭路站對面的台北表演藝術中心於3月試營運，並於5月進行捷運盃街舞大賽、世界霹靂舞公開賽，但有周邊住戶投訴，對連日重低音、尖叫聲感到困擾。對此，北藝行銷部經理黃文瀚回應，上上週有民眾反映後，5月28、29日的活動有做調整，但環保局29日到現場勘查，因靠基河路側的音量超標，所以主辦單位被開罰6000元。

北藝於3月11日試營運，輪流開放3場館至5月15日，並進行修繕與維護工程後，預計6月20日再度開放，8月正式營運。北藝於5月21日、5月28日和5月29日接連在戶外搭建舞台舉辦捷運盃街舞大賽、世界霹靂舞公開賽，但有居住於北藝周邊的民眾投訴，從彩排到當天活動，忍受多天的重低音與尖叫聲；也有民眾直接將影片上傳到網路上，質疑「士林區準備迎接第二個噪音小巨蛋」。

對此，北藝行銷部經理黃文瀚30日上午接受《東森新媒體ETtoday》電訪時坦言，北藝於5月21日有捷運盃街舞大賽，5月28日、29日為Taipei Bboy City世界盃霹靂舞大賽，兩場戶外活動因聲響關係，造成周邊民眾困擾。

黃文瀚表示，北藝於3月、4月已有替室內3個劇院空間進行試營運，5月則是透過2場室外活動測試，倘若未來北藝開放戶外廣場時，辦理何種活動較為合適，並在戶外活動的音量、舞台配置、人流動線做規劃。

黃文瀚提及，5月21日的捷運盃街舞大賽舞台配置面向劍潭路，當時喇叭聲音、重低音可能使周邊住戶困擾，所以上上週接獲民眾反映後，本週霹靂舞活動的舞台有做調整，請協會將舞台面向到其他路面，音響、重低音配置等也有更改，但仍有民眾反映聲音問題，因此原訂6月18日要舉辦的捷運盃街舞總決賽將更改場地，不會在北藝中心舉辦。

黃文瀚指出，以5月28日、29日活動現場測試來看，盡量讓音量控制在70至80分貝左右，不過環保局29日前來稽查，劍潭路側音量沒有超標，但基河路側的音量超標，因此依法開罰6000元，罰鍰部分由主辦單位繳納。

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