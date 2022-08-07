北藝觀眾席間距太窄？建築師親回「誤會」：要站起來讓人通過沒錯

▲北藝中心觀眾席間距被怨「太窄」？建築師親回應。（圖／OMA Photography by Chris Stowers）



記者林育綾／台北報導

北市斥資67億打造「台北表演藝術中心」正式開幕，然而從試營運期間就有許多問題爆出，包括座椅破損，球劇場觀眾席間距也被批「太窄」，今（7）日負責的建築師之一大衛．希艾萊特（David Gianotten）親自回應，關於間距太窄「完全是誤會」，設計上跟國際標準都一樣95公分，沒有比較窄，至於若有人經過，觀眾必須「要站起來才能讓人通過」，他也說「這是沒錯的」，若這方面要調整「至少要減300席」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲北藝中心正式開幕，成為北市新地標。（圖／記者林育綾攝）

北藝中心在2009年，經由國際競圖評選出全球知名的荷蘭大都會建築事務所（OMA）及台灣的大元聯合建築師事務所聯手設計，而OMA由曾獲得普立茲克建築獎的雷姆．庫哈斯（Rem Koolhaas）、大衛．希艾萊特（David Gianotten）所率領，大元則由知名建築師姚仁喜領軍。歷經10年，工程幾度延宕，經北市府重新分項發包，如今終於迎來開幕季，庫哈斯、希艾萊特兩人也親自來台分享設計理念。

▲國際建築師雷姆．庫哈斯（Rem Koolhaas）、大衛．希艾萊特（David Gianotten）親自來台分享設計理念。（圖／記者林育綾攝）

自試營運以來，北藝中心接連爆出問題，包括座椅破損、動線不佳、外牆漏水等，其中球劇場也被不少觀眾抱怨「座位太小、座位間距太窄」，例如坐在座位席上，有他人要通過，可能還得起身讓路，恐影響出入或觀戲體驗。

大衛．希艾萊特親自說明，由於先前疫情長達2年，無法親自前來，因此有些資訊在傳遞往返上會比較慢，但他強調，說窄「絕對是誤會」，北藝的座位間距、走道間距都在標準範圍內，一切符合規定，「95公分跟其他劇院都一樣，符合國際標準，沒有比較窄」。

▲大衛．希艾萊特（David Gianotten）親自說明並示範「球劇場」的座椅玄機。（圖／記者林育綾攝）

至於人們提到，可能要「站起來讓人讓通過」，他表示這點也沒錯，打從一開始就遵照規格要求來設計，如果間距還要再拉寬，恐怕會影響球劇場在每個座位跟舞台之間的距離，也可能會影響席次，至少還要再減300席才有可能。

另外「球劇場」的座椅也有玄機，這種椅子在人往後坐時，椅面會往前擴大，他們認為北藝中心在售票時，也可以對觀眾說明。

▲建築師表示，觀眾席座位和走道間距，都符合規範和國際標準。（圖／記者林育綾攝）

而大劇院座椅破損方面，他表示，確實當時製作椅子的營造商已經破產，目前北藝中心也已擬定要加上椅套來因應。為了解決問題，他和庫哈斯也決定會繼續留在台灣工作一段時間，期望讓事情都圓滿。庫哈斯也說，身為建築師，永遠不會對自己的作品感到滿意，但很榮幸作為成就北藝的一份子，會跟團隊一起持續改善、優化各個環節。

▲椅子破損方面，目前北藝中心也已擬定要加上椅套來因應。（圖／OMA Photography by Chris Stowers）



兩位建築師也透露，其實北藝中心真正的設計靈感是來自於「跟人的連結」，像是旁邊的夜市、台北這座城市的開放性、包容性，北藝的形體當初就在跟人的討論中逐漸成形，只是後來發現真的跟「鴛鴦麻辣鍋」很像，也認為這樣的聯想跟「在地的連結」更深厚。

而建築本身，不會比周圍的自然和都市景觀醒目，期望與周遭的人事物融合在一起，就像是一座大客廳。例如有陽台、露台、天台劇場等空間，讓人可以隨時走眺望周圍的山景、城市景觀；多達1200片的「雙層曲面玻璃」，也讓劇院裡外的人能夠互相望見，劇場工作者不再只能待在暗不見天日的地方工作，而是能看見自然光、看見戶外光景。

▲▼多達1200片的「雙層曲面玻璃」，也讓劇院裡外的人與景，能夠互相望見。（圖／記者林育綾攝）



他們相信，這裡不只是劇場工作者來表演，也適合更多創作者來發揮想像力，如沈浸式體驗等，探索更多的實驗性、可能性，「我們很榮幸設計出一座公共建築，讓文化創作不斷超越界限。」

你可能也想看

不是豆腐或麻辣鍋！北藝中心建築靈感揭秘⋯來自「跟人的連結」