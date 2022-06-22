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迎新地標！北藝中心7月開幕推「士林藝饗券」送50元吃夜市美食

▲▼北藝中心試營運。（圖／記者林育綾攝）

▲正式迎接新地標！北藝中心7月推出「士林藝饗券」，買票看表演還能吃士林夜市美食。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

看表演還能吃夜市美食！臺北表演藝術中心（北藝中心）預計7月開幕，為串聯藝文帶動在地經濟，北藝中心與台北市政府產業發展局、資訊局、文化局、悠遊卡公司合作，共同推出「士林藝饗券」，7/2-10/2期間買票入場的觀眾，就可用台北通或悠遊付APP，現場掃描下載50元折價券，在士林夜市超過130家店消費，合作店家也會持續招募。

▲▼北藝中心與台北市政府、悠遊卡公司合作，共同推出「士林藝饗券」。（圖／北市文化局提供）

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▲北藝中心與台北市政府、悠遊卡公司合作，共同推出「士林藝饗券」。（圖／北市文化局提供）

為了正式迎接士林新地標，台北市長柯文哲今（22）日於士林夜市老字號忠誠號蚵仔煎舉行的記者會表示，「北藝中心」是首都最專業的表演藝術場館，由國際知名建築師庫哈斯(Rem Koolhaas)設計，是台北在表演藝術上與國際接軌的重要象徵；而緊鄰的士林夜市，同樣是國際知名的觀光景點。

▲▼臺北表演藝術中心「球劇場」。（圖／林軒朗攝／北藝中心提供）

▲北藝中心將串連士林夜市，共榮共好。（圖／林軒朗攝／北藝中心提供）

柯文哲提到，這兩處台北重要地標看似不同，其實是有著「共榮共好」的關係，彼此帶動人氣，可望進一步提升地方繁榮，而「士林藝饗券」就是實踐這個美好願景的第一步，也是送給觀眾與地方的開幕禮物。

柯文哲說，看戲的觀眾可以是士林夜市的顧客，在藝術心靈飽足之後，也能一飽口福或購物的欲望；而夜市的人潮，也可能被北藝中心的「巨球」所吸引，而走進去看看有什麼藝術家的創作。

▲▼旅遊,觀光團,觀光客,遊客,旅客,景點,國旅,夜市,攤販,陸客,士林夜市,店面租金,士林區,逛街,人潮,經濟,房市,商圈,行人,消費,物價。（圖／記者李毓康攝）

▲北市府期望北藝中心帶動士林夜市經濟。（圖／記者李毓康攝）
 
北藝中心董事長劉若瑀也說，北藝中心是一個開放的場館，歡迎所有人，這裡不必高高在上，而是要在地串聯、深入社區。「士林藝饗券」的發想，就是基於要與士林商圈做好鄰居好朋友的概念。

北藝中心開幕季7/2-10/2 為期3個月，將推出各式各樣不同的節目，有本土、國際、新銳創作、大師經典，還有充滿實驗性的跨界合作，類型從音樂、舞蹈、戲劇、戲曲、馬戲等，充分展現北藝的藝術企圖及不設限的可能性。

劉若瑀也認為，節目的多樣性，正如士林夜市的攤販類型一樣，應有盡有，不管是什麼品味什麼興趣的人，都可以各取所需，希望觀眾每次看完演出都能順路走到夜市消費。

▲台北表演藝術中心外觀。（圖／記者林敬旻攝）

▲北藝中心開幕季7/2-10/2 為期3個月，將推出各式各樣不同的節目。（資料圖／記者林敬旻攝）

另外有媒體提問，士林夜市商家有800多家，為何此次只有130多家參與？台北市政府產業發展局表示，這些商家是原本就有跟「台北通」合作，不過這週一直到7月底都會持續再招募，6/30下午3點也將舉辦地區的招商說明會，歡迎更多店家加入。

「士林藝饗券」使用方式

【領取資格】凡購買 2022/7/2 至 2022/10/2 於「臺北表演藝術中心」演出之節目或活動者，均符合活動資格。

【領取步驟】

1. 下載 APP：若尚無台北通/悠遊付 APP，可先下載註冊：台北通悠遊付

2. 掃描 QR code：若已下載並註冊台北通/悠遊付 APP，請於驗票入場後，掃描「士林藝饗券」QR code。

3. 領取與兌換：每人每一 APP 限領一張「士林藝饗券」，領取日為 2022/7/2~10/2，兌換日為 2022/7/2~10/16。

4. 使用兌換方式：
台北通APP：在首頁點選「票夾」， 前往查看未使用票券。
悠遊付APP：首頁點選「我的優惠券」，前往查看「未使用」票券。

5. 消費：在士林夜市合作攤商進行消費時，台北通APP在結帳時直接使用，折抵50元。悠遊付APP在結帳時先付全額，50元金額將會進入悠遊付帳戶或悠遊卡內。

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