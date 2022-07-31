67億元北藝「開幕就漏水」　議員爆：北市府竟拿「接水盤」當解方

▲台北表演藝術中心。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

斥資67億元打造的台北表演藝術中心（北藝），3月試營運後就爆出座椅毀損等問題，只見北藝將於8月7日正式開幕，但北市府卻未積極改善，被台北市議員鍾佩玲揪出，招牌建築「球劇場」出現漏水，但府方卻只是加裝「接水盤」，讓她痛批太離譜，加上無障礙通道、廁所設置不符法規，質疑文化局擺爛，恐令北藝貽笑國際。

北藝於3月至5月試營運，7月進入開幕季，預計8月7日正式營運，但日前卻被民眾發現多處座椅破損、座位有視覺死角、動線規劃不佳等諸多問題，台北市文化局代理局長蔡宗雄曾坦言劇場標尚未驗收完成，座椅預計8月首週完成改善，但仍被議員們追出其他缺失。

民進黨台北市議員鍾佩玲表示，最具代表性建築的「球劇場」出現外牆漏水問題，但試營運小組的3首長會議當中，竟然沒有研議抓漏等改善方案，而是採「室內止水」方式，在漏水點以「接水盤」排水，該做法實在太理譜，恐怕讓世界級場館貽笑國際。

▲北藝「球劇場」。（圖／記者林敬旻攝）

鍾佩玲提及，北藝3個無障礙坡道都不在主要入口處，也未依照法規於入口、轉角處設置明顯標示，且劇場內的無障礙座位與殘障廁所不在同一層樓，不同劇場無法互通，造成身障人士極為不便，要求文化局立即檢討改善。

對此，蔡宗雄說明，球劇場漏水是因外牆工程問題，但原承包的理成營造已倒閉，無法再拆除外牆施工，因此文化、捷運、工務3局長會議決議，採取室內止水方式，在漏水點加裝接水盤排水；無障礙通道與廁所理應經過驗收才會取得使照，將再與建管處會勘了解。

民進黨台北市議員許家蓓指出，北藝設計監造廠商於今年4月提出追加4.8億元服務費要求，經協調後降至2.7億元，而北市府起初不願付錢，儘管願付6400萬元，但還有高達2億元的差距。蔡宗雄回應，目前正在進行第6次調解，尚未定案。

另外，民進黨台北市議員江志銘認為，台北市長柯文哲曾預估北藝每年會虧損2至5億元，市府補助不該無限度，要求將北藝財務狀況列為考核目標；蔡宗雄表示，北藝財務狀況優於兩廳院，預計20年內會達到自償目標，目前最高補助預算為今年4億元，未來將逐年下修，有自信讓北藝成為北市的驕傲。