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打到你媽認不出！格鬥天王約戰館長　「1照片」再嗆：要你百倍奉還

▲Toyz挨館長兩重拳。（圖／翻攝Toyz YouTube）

▲Toyz挨館長重拳。（圖／翻攝Toyz YouTube）

網搜小組／劉維榛報導

前電競選手Toyz和館長對練拳擊，不料3小時就被「逐出師門」，館長還嗆聲「不知尊師重道」。不料風波未止，連格鬥界天王金鋼刀（張景雄）都跳出來約戰，認為館長在欺負新手，到了今（4）日稍早，金鋼刀再度發文喊話，「我每天說一則我跟陳之漢的真實故事」、「你當時如何侮辱我的，我要你百倍奉還！」

去年12月29日，Toyz（劉偉健）前往館長健身房進行一日訓練，不料短短3分鐘，館長猛攻Toyz的頭部，最後Toyz被打趴躺在地上。事後Toyz開直播怒轟公報私仇，「打得也太X媽用力了！」氣得館長嗆聲不簽約，更直指不知尊師重道，導致Toyz在短短3小時就被「逐出師門」。

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看完Toyz被館長重拳打趴的影片後，金鋼刀氣得在臉書發文，認為陳之漢本身沒什麼技術，閃躲也很差，「以前他打比他輕比他弱小的，本來就沒在收力了，所以我認為不用看影片就可以猜到結果。果不其然，又是一個胖子肢體很僵硬的在欺負一個不會的。」

▲▼Toyz單挑館長「快攻打臉一擊」！狂吃重拳倒下　2.2萬人線上朝聖。（圖／翻攝Toyz YouTube）

▲Toyz單挑館長，當時吸引2.2萬人線上觀看。（圖／翻攝Toyz YouTube）

▲Toyz單挑館長，當時吸引2.2萬人線上觀看。（圖／翻攝Toyz YouTube）

不僅如此，金鋼刀也公然約戰館長，「據說旁邊還有人認為這種教育模式很正常，那不然等我腳好了，我也卯起來用全力打，看你媽會不會認得出你來？」

針對上述的羞辱性言詞，館長並沒有多做回覆。到了今日稍早，金鋼刀再度發文，「武術界的大家，知道真相的人，都因為怕被潑髒水而不敢站出來，人微言輕，如果連我都不敢，那到底知道真相的...還有誰敢講真話？當時就是沒人一直遏止他扭曲是非，他今天才有辦法這樣顛倒黑白。」

金鋼刀也貼出張照片，同時自爆雙方私仇，「就好比這個『深蹲架』，當時因為我比賽幫他們打廣告，以及免費教他們教練，陳之漢本來說這是『贊助』，後來說這不算是正式的贊助，不然當成我生日禮物，但是你可以造謠說這是我跟你討的，明明是你來拜託我，甚至說都是我去找你、我去拜託你的，這些歷程你自己都在每一處留言，你的造謠...都也只是給新的一波館粉聽。」

對此，金鋼刀也不忍了，「我就每天說一則我跟陳之漢的真實故事，以及我看到的...我提出的證據，說的這些如果有假，歡迎陳之漢馬上告我，我到法院會提出更多證據，你當時如何侮辱我的，我要你百倍奉還。」

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