館長直播宣布「要選總統」！最大政見曝光：已經答應粉絲了

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館長陳之漢直播宣布「將選總統」！最大政見曝光：已經答應粉絲了

▲▼（圖／翻攝自館長YouTube）

▲館長宣布未來要選總統。（圖／翻攝自館長YouTube）

記者朱祖儀／綜合報導

九合一選舉將在11月26日登場，經常針貶時事的「館長」陳之漢表示，近期將邀請部分縣市長候選人上直播。但說到一半他突然透露，自己也有答應粉絲，未來有「選總統」的計畫，若是成功上任，最希望的就是「改變目前所有可以改變的事情」，這幾年會努力存錢，只求屆時保證金不要被沒收。

館長12日晚間開直播表示，隨著九合一選舉將近，將會邀請新北市長侯友宜、新竹市長候選人高虹安、林耕仁、高雄市長候選人柯志恩等人上直播。他也提到，有很多網友問「為什麼都不批評現任新北市長侯友宜？」他回應，因為目前評論的都是國家大方向，若是未來侯友宜上任，也會批評和監督。他也提到總統蔡英文雖然被稱為「辣台妹」，但缺少了「正港台灣人的氣魄」。

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提到總統，館長透露，自己已經答應粉絲要出來選總統，估計在10年後，在這之前會好好存到1500萬選舉保證金，目前唯一請求就是希望到時候保證金能拿回來就好，若是真的能夠選上，也不會拿總統的薪水，會全部捐出去。他也提到自己的政見，希望「改變目前所有可以改變的事情」，像是找到「最狠的司法部長」，把貪污、黑道全部抓光，還要整頓警察跟軍系等。

▲▼（圖／翻攝自館長YouTube）

▲館長想找「最狠司法部長」。（圖／翻攝自館長YouTube）

館長也說，雖然有粉絲勸他不要浪費錢，但他認為現在國民黨和民進黨都有造勢，看現場直播發現下面的觀眾幾乎都是老人家，大多都是鐵藍或鐵綠，主要是年輕人沒有固定支持的政黨，因此希望能有所改變。但他強調，自己參選只是「志在參加，不在得獎」，只希望到時候能夠至少有1、200萬票就好了。

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館長直播宣布要選總統！　最大政見曝光

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