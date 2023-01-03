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全民共享！年前發現金不可行？　綠委曝一方式：相信各黨派都會同意

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲蘇貞昌拍板全民共享。（資料照）

記者杜冠霖／台北報導

行政院長蘇貞昌3日表示，「超徵稅收的1800億扣掉必要規劃後，跟全民共享，用發現金的方式」。也有立院人士分析，現金發放需經過一定程序。對此，立委許智傑3日表示，修法部分，立法院各黨派應該都會同意，儘快安排在延會時通過，趕在過年前後發放，讓全民感受到「有政府顧人民」，人民才更能體諒政府。

行政院長蘇貞昌上午受訪時表示，這個4500億，700億是地方的不能動，剩下的3800億中，1000億做為補貼勞健保和電價因應，1000億做為強韌經濟，1800億要預留不時之需及用來與全民共享，「我們規劃在這個額度跟全民共享，用發現金的方式。」蘇強調，這要有法源的根據和預算的編列，要經立法院同意，不是私下發紅包。

對於發放時機，黨政人士表示，不可能在年前發現金，第一個還沒有法源，預算還是要經過立法院同意，發錢也需要時間，加上今年過年又早，若要在年前進民眾口袋，現實上難度蠻高，「發錢ok，但真的拿到錢還是要時間。」

對此，許智傑表示，感謝蔡總統和蘇院長傾聽民意，全力照顧人民度過疫情後的寒冬，至於修法部分，立法院各黨派應該都會同意，儘快安排在延會時通過，趕在過年前後發放，讓全民感受到「有政府顧人民」，人民才更能體諒政府。

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關鍵字：

許智傑全民共享普發行政院蘇貞昌

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