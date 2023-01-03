館長工商「下海扮陳太太」女裝曝！　示範尿尿噴過溪網笑瘋

▲館長主婦女裝讓大票網友噴笑。（圖／翻攝自YouTube／館長成吉思汗）

網搜小組／鄺郁庭報導

館長陳之漢除了創辦「成吉思汗健身俱樂部」，也經營服飾及餐飲相關事業。近日，他為了旗下產品親自拍廣告，一人分飾三角，扮演家庭主婦、上班族、銀髮族。其中，館長特地戴起Q毛假髮，配上大紅唇和超刻意的兩坨腮紅，主婦扮相讓網友笑翻，「真的會笑死，阿館好讚！」

「館長成吉思汗」YouTube頻道日前釋出一支影片，是館長為了旗下產品滴雞精特地出演的廣告，他分別扮成「家庭主婦 陳太太」、「上班族 陳先生」、「銀髮族 林先生」。當中，最吸睛的莫過於家庭主婦的扮相，可以看到館長頭戴超捲的黑色假髮，臉上還畫大紅唇及兩坨圓圓的桃粉色腮紅，身穿碎花圍裙，還抱著假嬰兒。

[廣告]請繼續往下閱讀...

就有網友見了館長女裝直笑，「陳太太您太壯了」、「總感覺到，被抱著的那個嬰兒很害怕，即使它是假的」、「看得出來這位台北陳太太元氣滿分」、「陳太太，你吃得很好捏」、「糟糕，我對陳太太很感興趣，是否有聯繫方式」、「這個地方太太一巴掌可能會打死小孩。」

▲「解放」畫面也引發熱議。（圖／翻攝自YouTube／館長成吉思汗）

此外，館長的「銀髮族 林先生」也有亮點，一句台詞「以前尿尿滴到鞋，現在都噴過溪」，配上超浮誇的「撒尿澆花」畫面，讓不少人爆笑，「老先生看起來很粗勇喔」、「林先生也太誇張了吧！」其他人也紛紛留言笑呼，「這什麼陳之漢宇宙」、「自己的廣告自己拍」、「我看了什麼？」