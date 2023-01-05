選舉補助每票30元　吳怡農：王鴻薇如何使用是個人決定

記者呂晏慈／台北報導

針對是否認同國民黨台北市第三選區立委補選候選人王鴻薇應退回市議員選舉補助款，民進黨候選人吳怡農5日重申，個人的選舉補助款如何使用，是個人的決定，不過，「她在就職同時去參選另外一個職位，選民是否認為這是負責任的態度？」

▲吳怡農今天上午接受媒體聯訪。（圖／記者黃國霖攝，下圖同）

吳怡農今天上午由市議員許家蓓陪同，展開第四天車隊掃街行程。媒體會前聯訪時關注，同額競選黨主席的副總統賴清德昨晚批評王鴻薇貿然離開市議員崗位，提醒「每票補助30元」，是否認為王應該退回補助款？吳說，個人的選舉補助款如何使用，是個人的決定。

吳怡農解釋，賴清德昨天提到的是2.5萬選民投給王鴻薇，她在就職同時去參選另外一個職位，選民是否認為這是負責任的態度？這是最後要交給選民決定，如果大家覺得這是可接受的，適當的，那當然票投對手，但如果有更好、更適合進入立法院的候選人，拜託1月8日選擇吳怡農。

賴清德昨天晚間為吳怡農助講時說，很遺憾看到國民黨在贏得九合一大選、氣勢高漲的時候，已經失去了民主的基本原則，不在乎民意了，竟然可以去徵召一位剛當選議員、還沒有宣誓就職的人來參選，「大家都很清楚，一票一世情，國民黨的候選人在這個選區得到最高票，2萬5727票啊，今天貿然離開她的崗位，來參與這場選舉，我想請問，她怎麼向這兩萬人交代？」

賴清德也說，政府1票是補助30塊錢喔，2萬5727人的民意可以忽略，國家的制度又為何可以破壞呢？本來一開始她（王鴻薇）也說不參選，既然她已經到議會就職了，就讓優秀人才進入國會，剛當選的議員留在議會，民主的原則可以被保護，民意也可以得到重視。