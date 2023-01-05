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多圖／倒數72小時強化陸戰　36黨公職陪吳怡農站路口

▲▼吳怡農車隊掃街-北松山＆受訪。（圖／記者黃國霖攝）

▲吳怡農今天上午展開第四天車隊掃街行程。（圖／記者黃國霖攝）

記者呂晏慈／台北報導

台北市第三選區立委補選周日投票，倒數72小時，民進黨候選人吳怡農5日上午發動「攏來站街頭」行動，由超過36名黨公職人員陪同，兵分多路赴選區各處站路口。吳怡農表示，今天他跟許多的好朋友們站街頭，向大家說聲早安，距離投票日僅剩不到3天，也提醒大家1月8日記得出來投票，一起投下改變的一票。

今天上午包括立委吳思瑤、鄭運鵬、趙天麟、台北市黨部主委張茂楠、新北市黨部主委何博文、台北市議員顏若芳、陳怡君、林延鳳、洪健益、許家蓓、王孝維、張文潔、吳沛憶、王世堅、鍾佩玲、劉耀仁、陳慈慧、趙怡翔、簡舒培、陳賢蔚、許淑華、洪婉臻、王閔生、何孟樺、新北市議員陳乃瑜、戴瑋姍、顏蔚慈、林秉宥、基隆市議員張顥瀚、陳宜、張之豪、曾怡芳、台北市前議員阮昭雄、民進黨發言人李妍慧、謝佩芬、李坤城等人都與會。

▲▼吳怡農車隊掃街-北松山＆受訪。（圖／記者黃國霖攝）

▲吳怡農今天上午在站路口後，轉赴北松山區車掃。（圖／記者黃國霖攝）

此外，吳怡農稍早轉赴北松山區，由許家蓓陪同車隊掃街，他在會前接受媒體聯訪時表示，感謝早上幾十位在中山、松山區陪同站路口的黨公職夥伴們，有人來自高雄、新北、新竹、桃園都有，包括選區議員、雙北市黨部主委，感謝大家在最後3天，選舉最後72小時一起努力，盼民眾支持正向選擇。

吳怡農說，陸戰是選舉最後72小時的重點，因為大家都知道，票投出來才算數，希望選民們一起支持正向、乾淨的選舉文化，拜託禮拜天一起出來投票。

▼吳怡農發起「攏來站街頭」活動。（圖／吳怡農競選辦公室提供，下圖同）

▲▼吳怡農「攏來站街頭」活動。（圖／吳怡農競選辦公室提供）

▲▼吳怡農「攏來站街頭」活動。（圖／吳怡農競選辦公室提供）

▲▼吳怡農「攏來站街頭」活動。（圖／吳怡農競選辦公室提供）

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