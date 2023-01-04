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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

多圖／挺吳怡農　賴清德轟王鴻薇：如何向逾兩萬市民交代？

▲副總統賴清德於松澤宮替吳怡農助講。（圖／記者林敬旻攝）

▲賴清德今天晚間參加吳怡農廟口開講活動。（圖／記者林敬旻攝影，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

台北市第三選區立委補選倒數4天就要投票，民進黨候選人吳怡農4日晚間在中山松澤宮舉辦廟口開講活動，同額競選黨主席的副總統賴清德與會力挺。賴清德致詞時痛批國民黨候選人王鴻薇說，王選議員獲得2萬5727票，政府1票是補助30塊錢，怎麼向這兩萬人交代？他直言，「這場選舉不是藍綠之爭，其實就是一場價值的選擇、民主原則的堅持、優秀人材的選拔。」

吳怡農今天晚間舉辦廟口開講活動，除了賴清德登台助講外，包括前黨主席卓榮泰、黨副秘書長林飛帆、立委吳思瑤、何志偉、高嘉瑜、台北市黨部主委張茂楠、擔任競總總督導的王世堅、市議員陳怡君、許淑華等人均與會。

▲副總統賴清德於松澤宮替吳怡農助講，送上蒜苗祝褔。（圖／記者林敬旻攝）

▲副總統賴清德於松澤宮替吳怡農助講。（圖／記者林敬旻攝）

賴清德致詞時以中文說，感謝大家一路相挺吳怡農，特別是民進黨九合一敗選後，其相挺更顯可貴，「我們相挺吳怡農，吳怡農也的確值得我們大力栽培」，因為，吳怡農是傑出的人才，在台灣念國小和國中，知道他的根在台灣，之後去美國念高中，就讀耶魯大學經濟系，隨後受聘於高盛集團，他不僅學經歷俱優，而且表現也非常傑出，任何人哪怕為了選舉利益，都不應該抹黑、暗示他跟黑金相關。

賴清德強調，「關於黑金，我是深惡痛絕」，吳怡農也是一樣，在場很多人通通都是如此，所以，「我敬請檢調單位，只要有問題的人或事，都應該要查、要辦，而且要嚴加查辦，有證據，該關就關」；他強調，希望司法單位一定要扛起責任，不能夠辜負社會的期待，當然要解決黑金的問題，除了靠司法還有很多管道，選一個優秀的人才進入國會也是一個有效的方法。

此外，賴清德談及，第二點，吳怡農是愛國志士，他在香港上班，深知一國兩制不可行，深刻感受到國家興亡匹夫有責，2013年毅然決然離開金融界、放棄美國籍，加入中華民國陸軍特戰部隊，而後先後至行政院、國安會歷練，更成立「壯闊台灣協會」幫助民眾了解國土守衛的專業知識，他非常認同吳怡農對於兵役改革的主張，國防投資能夠產生威嚇的力量，也能確保台灣安全，促進印太地區的和平穩定，因此，最近總統蔡英文才宣布恢復一年期義務役，切合台灣當前的需要。

賴清德說，第三點，吳怡農堅持正向的選舉，他覺得吳怡農說得非常好，他率先做到普天下民眾期待的選舉方式，在這場這麼艱難的選舉，他仍然堅持不插旗、不立看板、正向選舉，他就是台灣最需要的政治人才。他說，很遺憾看到國民黨在贏得九合一大選、氣勢高漲的時候，已經失去了民主的基本原則，不在乎民意了，竟然可以去徵召一位剛當選議員、還沒有宣示就職的人來參選，「大家都很清楚，一票一世情，國民黨的候選人在這個選區得到最高票，2萬5727票啊，今天貿然離開她的崗位，來參與這場選舉，我想請問，她怎麼向這兩萬人交代？」

賴清德說，政府1票是補助30塊錢喔，2萬5727人的民意可以忽略，國家的制度又為何可以破壞呢？本來一開始她（王鴻薇）也說不參選，既然她已經到議會就職了，就讓優秀人才進入國會，剛當選的議員留在議會，民主的原則可以被保護，民意也可以得到重視。

▲副總統賴清德於松澤宮替吳怡農助講。（圖／記者林敬旻攝）

▲吳怡農於松澤宮開講，與支持者合照。（圖／記者林敬旻攝）

吳怡農堅持不謾罵　曝：很多人問我「這樣選會當選嗎？」

吳怡農致詞時表示，過去這幾周，很多人問他「這樣有效嗎」、「這樣選會當選嗎」，不過，他相信民主政治是可以理性、有建設性的，不管對手用什麼方式攻擊，他相信民主政治值得更好，因此，他透過政見發表會、客廳會向選民闡述具體政見主張，因為選民就是「頭家」，這5周就是一場面試，並感謝立委、議員們協助舉辦活動和車掃。

吳怡農表示，過去5周以來他從第一天就看到，自己絕對不孤單，不是孤軍奮鬥，因為大家都認同民主能夠更好，此外，過去幾年賴清德持續給予自己鼓勵，並以副總統的身份拜訪「後盾計畫」，還特別交代不要有媒體。

吳怡農在開講過程中細數，父親吳乃德過去因參與民主運動、辦黨外雜誌，被標上「政治思想不正確」的標籤，遭中研院拒聘的故事，還談及14歲時上街頭協助「核四公投」連署，卻被陌生人勸告「這種東西不能隨便簽」。

吳怡農說，一轉眼間30年過去了，現在民主化的台灣可以讓大家暢所欲言，感謝前輩們幫台灣換來這麼寶貴的民主制度，這也是為什麼他承諾正向選舉，「如果你罵我我就罵你，你噴我口水我就噴回去，然後呢？我們的民主會長什麼樣子？30年後的下一代會說我們留下更好的台灣，還是我們糟蹋了得來不易的民主？」

吳怡農表示，1月8日選舉更重要的意義是，要選擇什麼樣的民主制度，是更多謾罵、口水、造謠，還是可以提升自己，更理性、正向、有建設性。

▲立委候選人吳怡農於松澤宮開講。（圖／記者林敬旻攝）

▲立委候選人吳怡農於松澤宮開講。（圖／記者林敬旻攝）

▲副總統賴清德於松澤宮替吳怡農助講。（圖／記者林敬旻攝）

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