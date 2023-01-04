賴清德轟王鴻薇「每票補助30元」　吳怡農早上才說模糊焦點

▲賴清德晚間替吳怡農助講，重話批評王鴻薇。（圖／記者林敬旻攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

同額競選民進黨主席的副總統賴清德，4日晚間為台北市第三選區立委補選候選人吳怡農助講，火力全開痛批國民黨候選人王鴻薇，他指，王選議員獲得2萬5727票，政府1票是補助30塊錢，怎麼向這兩萬人交代？有趣的是，吳上午被媒體問及是否認同王應歸還議員補助款，吳直言「我不會有這樣的提議」，還說這恐怕模糊了焦點，也不太適合。

吳怡農今天晚間舉辦廟口開講活動，除了賴清德登台助講外，包括前黨主席卓榮泰、黨副秘書長林飛帆、立委吳思瑤、何志偉、高嘉瑜、台北市黨部主委張茂楠、擔任競總總督導的王世堅、市議員陳怡君、許淑華等人均與會。

賴清德致詞時說，很遺憾看到國民黨在贏得九合一大選、氣勢高漲的時候，已經失去了民主的基本原則，不在乎民意了，竟然可以去徵召一位剛當選議員、還沒有宣誓就職的人來參選，「大家都很清楚，一票一世情，國民黨的候選人在這個選區得到最高票，2萬5727票啊，今天貿然離開她的崗位，來參與這場選舉，我想請問，她怎麼向這兩萬人交代？」

賴清德說，政府1票是補助30塊錢喔，2萬5727人的民意可以忽略，國家的制度又為何可以破壞呢？本來一開始她（王鴻薇）也說不參選，既然她已經到議會就職了，就讓優秀人才進入國會，剛當選的議員留在議會，民主的原則可以被保護，民意也可以得到重視。

不過，對比賴清德晚間重申選舉補助款「每票補助30元」，吳怡農今天上午被媒體問及波蘭網紅斯坦呼籲王鴻薇應歸還議員補助款一事，他回應，不管是產業振興、紓困、還稅，這些都是公共政策，需要理性的討論，提出任何關於個人選舉補助經費的建議，「我覺得其實恐怕模糊了焦點，也不太適合。」