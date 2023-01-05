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他超推這1國家！吃到拉肚子「還比日本好玩」　網認證：不想回台了

▲泰國清萊白廟。（圖／記者陳涵茵攝）

▲泰國清萊白廟。（圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

疫情後出遊，大家選好要去哪一國了嗎？一名網友表示，日本美食好吃、乾淨又風景極美，猶如高配版的台灣，但他更愛泰國，雖然衛生環境比較差，但酸辣美食超讚、擁有特色景點等，「給我的感覺更驚豔！難道只有我覺得泰國比日本好玩嗎？」文章曝光後，引發眾網友也嗨喊想再去泰國。

一名網友在PTT上以「只有我覺得泰國比日本好玩嗎」為標題表示，他曾去過泰國1次（曼谷）、日本2次（大阪與九州），實際玩下來，原PO認為日本確實優質，尤其食物合胃口、乾淨又風景好，「整體就是高配版台灣！」

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儘管泰國路邊比較髒，衛生環境也不比日本好，但原PO猛烈大讚「泰國給我的感覺更驚豔！」原PO提到，他本身就愛吃泰式酸辣，「食物超好吃，不過有一餐吃了拉肚子就是了！」

另外，原PO也意猶未盡表示，泰國觀光景點自有特色，「嘟嘟車很有趣、百貨公司很多，有先進高樓大廈也有原始的渡船、佛寺，夜生活也很豐富，難道只有我覺得泰國比日本好玩嗎？」

▲▼泰國旅遊，曼谷旅遊，BIG C，泰國連鎖超市，泰國版家樂福。（圖／記者蔡玟君攝）

▲曼谷必去BIG C。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼泰國2021年11月起，普吉島開放國際旅客旅遊。（圖／路透）

▲泰國普吉島。（圖／路透）

文章曝光後，一票鄉民也推爆泰國，「泰國不錯啊！旅遊內容很豐富，還會想再去」、「泰國讚啊，蘇美島更讚」、「清邁、清萊、素可泰 很適合喜歡悠閒度假的人」、「泰國東西只有2種，好吃跟超級好吃」、「泰國超好玩，但還是比較危險」、「泰國真的棒，租機車、搭火車、搭快艇、看劇玩得很爽」、「泰國超好玩！物價便宜、景色文化又有特色，Shopping Mall超豪華，跟朋友都愛上泰國了」、「泰國旅遊還是屌打東亞任一國家啦，歐美中東超愛去泰國」、「清邁也很好玩，水燈天燈比台灣美多了」、「泰國真心好玩好吃，唯一一個待超過一週還不會想念台灣的地方；去日本這種通常只能撐3天」。

不少網友認為，日泰各有各的觀光強項，「避寒去泰國、避暑去日本」、「泰國是大城市能玩，日本是哪裡都能玩」、「泰國是便宜好玩，男生還可以...；日本是乾淨+商品好+環境好」、「泰國菲律賓都更好玩；日本是好買」、「清邁機場入境氛圍跟菜市場類似，跟日本嚴謹氛圍有差」。

▼許多台人衝日本自由行。（示意圖／記者蔡玟君攝）

▲▼日本旅遊，大阪旅遊，心齋橋，道頓崛，日本自由行，赴日旅遊，大阪街景。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼大阪旅遊，日本旅遊，日本自由行，心齋橋，日本街道示意圖，赴日遊客示意圖。（圖／記者蔡玟君攝）

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