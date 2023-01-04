日本演歌歌手原田悠里　重回烏山頭水庫為八田與一夫婦歌唱

▲日本演歌歌手原田悠里，拜託有名的音樂家吉幾三作詞作曲，也請翁倩玉教台語，創作出這首紀念外代樹的「我愛妳」，重回烏山頭水庫為八田與一夫婦歌唱。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅／台南報導

來自日本的演歌歌手原田悠里，在台灣友人蘇麗華的介紹下，多年前初次參訪烏山頭水庫，當時聽到八田與一妻子外代樹的故事，現場感動掉淚，原田悠里回日本之後，拜託有名的音樂家吉幾三作詞作曲，也請翁倩玉教台語，創作出這首紀念外代樹的「我愛妳」。

原田悠里表示，疫情解封之後，最想來的地方就是台灣的烏山頭水庫。原田指出，她把當時的感動化成為歌聲，唱出對台灣的感謝。日台友誼堅定，日本人也非常愛台灣，在全球都遭受COVID-19疫情肆虐之後，各國都需要重建和復甦，她也特別擔心台灣，所以一定要在這個時候到台灣表達對於台灣的愛。

原田説，日本人非常喜歡台灣，台灣的事情，就是他們的事，一直懸念掛心台灣，希望台灣能夠一直和平下去。

在外代樹投水的地方，原里駐足沈思良久，說身為日本人，她對這個偉大的舉動感到與有榮焉。原田悠里，在外代樹抱小孩銅像前，當場獻唱我愛妳這首歌，並接受訪問說，台灣好像是我的故鄉，我們要給予最大的愛。