又有新變異株BQ.1　李秉穎籲「平常心」：3～6個月就會有新的

▲面對新型變異株，李秉穎認為平常心即可。（圖／翻攝自新聞放鞭炮）

記者楊晏琳／台北報導

新型變異株BQ.1可能成為下波主流株，專家表示，如今每3～6個月就會有新變異株是正常、會一直出現的事情，且多數人皆有免疫力，多以輕症為主，民眾平常心看待即可。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎今在節目中表示，目前BQ.1已成各國主流病毒株，預計國內本土佔比也會增加，但平常心看待就好。

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李秉穎解釋，在Alpha、Belta時代，全世界流行確診病例數上升時，死亡數也會平行上升，但自Omicron出現開始，這曲線已分道揚鑣。「確診數大幅增生，但重症、死亡率卻沒上升，甚至是逐漸減少中。」在這時代，全世界大部分人都已自然感染過或打過疫苗，具有相當免疫力，使Omicron重症死亡比例與過去不同。

「有人說這現象代表Omicron弱化，但我一直不同意這句話。」李秉穎認為，應是人體強化而非病毒若化，因Omircon在中國一些群體免疫不足的地區，仍然造成許多重症、死亡。

李秉穎直言，Omicron是一個分野，目前全世界大部分人都已有免疫力，病毒再怎麼流行、變異、免疫逃脫強，增加的主要都是輕症確診數，不預期重症死亡數會增加。「世界其他先有BQ.1流行的國家就是這樣」，雖然變異株病毒佔比增加，但他們完全不緊張，也不加緊防疫措施，因人類已有相當的全體免疫效果，重症死亡率仍逐漸減少。

他也說，中國目前就是在陣痛期，因比其他國家晚解封，因此群體免疫尚未建立完全。