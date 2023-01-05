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中國解封全球怕爆！李秉穎估2月後趨緩　「WHO應可考慮降級」

▲0105周玉蔻李秉穎。（圖／翻攝自新聞放鞭炮）

▲李秉穎預估2月後中國疫情就會趨緩。（圖／翻攝自新聞放鞭炮）

記者楊晏琳／台北報導

中國定調不再要求清零、停止發布每日感染及死亡數，並逐步鬆綁出入境限制，引發各國擔憂，紛紛對其實施嚴格邊境檢疫。專家則認為，此波是「陣痛期」，預估2月後中國疫情就會趨緩，屆時WHO就可考慮是否降級。

加拿大、韓國、日本等國家皆對中國強化邊境管制，不少人憂心，中國解封恐讓世界再掀一波疫情。不過衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎今在節目專訪時指出，此波是陣痛期，對台灣現況不造成影響，大家可以有戒心，但不需要太過緊張、做嚴格的檢疫措施。

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李秉穎表示，根據過去經驗，解封、或新的變異株出現後，大概會在1個半月～2個月內達到流行高峰，之後便開始往下降。「從中國解封開始，你算2個月後，它疫情就會開始下降」，而中國宣布解封約莫是上個月25日左右，因此預估2月後就會趨緩，「等到中國疫情過去，WHO應可考慮要不要降級，就沒有所謂全世界公衛緊急關注事件。」

節目主持人周玉蔻詢問，若全世界恢復正常，今年是否還需要打疫苗？李秉穎認為有待觀察，但坦言「必要性沒那麼高」，若新冠肺炎流感化，每個人日後可能就要固定打新冠疫苗；但若是感冒化就不用打。兩者差別在於，其重症比例是否超過流感，若無超過，就是感冒化。

但李秉穎也說，觀察現況，新冠肺炎現在趨向感冒化，因此日後除了高風險族群外，其他人應不需再施打疫苗。不過還是得看未來疫情數據決定，現在還說不準。

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