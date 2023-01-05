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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸疫情感染「整體高峰已過」　北上廣等多城市感染近尾聲

▲河南沈丘曾於2021年底出現新冠疫情，面對疫情出現反彈，祭出上報獎勵措施。（圖／CFP）

▲大陸疫情感染整體高峰已過。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導​

大陸疫情近來日均新增逐漸回落，連日來，重慶、四川、海南等地陸續發布的新冠感染調查數據均顯示，感染整體高峰已過，日均新增逐漸回落。

據《人民日報》健康客戶端報導，1月4日，浙江大學醫學院附屬第一醫院常務副院長裘雲慶表示，「從現在形勢看，多個城市（感染）高峰幾乎都已過，春運會增加傳染機會，但不用太擔心會出現第二波疫情高峰。接下來重點要關注偏遠農村鄉鎮。」

據1月3日重慶市疫情防控工作新聞發布會消息，目前重慶二級以上醫療機構發熱門診以及基層醫療機構發熱診室日接診人數已從2022年12月20日的最高點（4.9萬人左右）回落至7000多人，二級以上醫療機構發熱門診接診人數也從2022年12月16日的最高點（3萬人左右）回落至一天3000多人。重慶市衛生健康委副主任李畔表示，「從（發熱門診接診人數變化）中可以得到一個直觀的判斷，我們的感染高峰期應該已經過去了。」

此前，2022年12月30日，海南省新冠疫情防控新聞發布會通報，近日，海南省每日新增新冠感染人數處於高位波動期，全省預計感染率已達50%。三亞市、海口市整體上已過感染高峰。

四川省則於2022年12月17日到19日以及25日到28日兩次完成了新冠感染網路的問卷調查，根據調查結果，從時間上來看，全省的感染發病高峰主要集中在12月12日至20日之間，之後日新增的感染發病逐步回落。

另據2022年12月31日上海交大醫學院陳賽娟院士團隊與上海市公共衛生中心範小紅團隊聯合發布的最新研究成果顯示，此輪奧密克戎疫情感染人數於2023年元旦前後在北京、廣州、上海、重慶等城市接近尾聲。

不過，四川省疾控中心黨委書記、研究員唐雪峰表示，「春節前後由於返鄉和返工潮，疫情可能會出現小幅反彈，這是我們當前的一個判斷。」 唐雪峰指出，「農村地區醫療資源相對薄弱，元旦春節期間，大量的城市人群會返鄉可能會推動出現以農村為主的一個疫情高峰，從而帶來重症和病亡的高峰。因此對於農村地區疫情的防控和醫療救治，也是我們當前工作的重中之重。」

上海交大醫學院陳賽娟院士團隊也指出，春運期間城市和農村人口流動性將極大影響疫情走向。對於四川、陝西、甘肅、青海等省，估計在農村和中小城鎮地區的感染峰值將於今年1月中下旬出現，由於春運原因，這些峰值也可能提前到達。

裘雲慶建議，春運返鄉路途中按常規新冠預防措施戴好口罩，勤洗手等，如老家在特別偏遠的山區，「如那邊還未新冠流行過，正在感染發病的人盡量暫緩回鄉，待康復後再返鄉。」

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