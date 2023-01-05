中央普發現金也被罵　高嘉瑜嘆：民進黨父子騎驢

▲立委高嘉瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

針對中央拍板稅收超徵部分將以普發現金方式全民共享，民進黨立委高嘉瑜認為，這沒有辦法在政策上解決根本問題，發錢是曇花一現，不買單的還是不買單，怎麼樣大家都不滿意，讓民進黨變成父子騎驢，希望在政策論述上政府真的要說明清楚，讓民眾可以理解。

高嘉瑜在年代政論節目《新聞面對面》說，民眾拿到錢多少還是開心，但這開心能開心多久，這是很大的問號。原本總統蔡英文新年談話大家都覺得不發現金了，但到了4日就說確定發6000元，「這個彎轉的很快我都還跟不上」。

高嘉瑜說，如今這個轉折有兩個揣測，一個是往不好的，說蔡英文不發，行政院長蘇貞昌說要發，是不是故意討好民眾；另外是蔡英文故意留一手，在元旦把球做給蘇貞昌，讓他滿意度繼續維持，才能留任，不管哪個都是蘇貞昌會留下來，但這個結果跟大家期待的內閣改組換新不太一樣。

高嘉瑜批評，發現金就能把過去包袱問題一次解決？這難度高，因為發完錢還是有高房價、高物價、通膨，且中油、台電讓台灣過去負債4500億，加上勞保、健保這些債務高達18兆多，而超徵是假議題，政府公務員編預算保守，導致稅收6年都超徵，今年更嚴重的是貧富差距，1％企業在繳營所稅中的75％，綜所稅則是10％的人繳了80％的稅，一般民眾苦哈哈，覺得口袋空空，政府卻有那麼多錢，相對剝奪感嚴重，但普發現金沒有辦法在政策上解決這些問題。

高嘉瑜說，6000現金只是曇花一現，不買單還是不買單，怎麼樣都被罵，民進黨變成父子騎驢，所以在政策論述上真的要說明清楚，好讓民眾可以理解。