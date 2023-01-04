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高嘉瑜逆風喊「稅收超徵非政績」　林濁水反嗆：欲加之罪何患無辭

▲林濁水出席「啟動修憲走向內閣制」座談會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨前立委林濁水。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹宜庭／台北報導

民進黨立委高嘉瑜今日砲轟，行政院長蘇貞昌宣布每人普發6000元現金，並非政績而是行政疏失，要求中央進行改革檢討。對此，前民進黨立委林濁水反嗆，連民進黨內都有人跟風學舌稱「政府行政疏失而超徵稅」，真是欲加之罪何患無辭，更怒批「要打就打全球所有預測台灣經濟的經濟學家的屁股，那才公平。」

高嘉瑜4日發文表示，無論「還稅於民」的方案為何，政府都應該先正視兩個問題，第一、稅收預算超徵無論所用為何，都非政績而是行政疏失，應先檢討；第二、審計部糾正，不合時宜的貨物稅與關稅違反租稅公平，應先改革。

針對高嘉瑜「並非政績而是行政疏失」說法，林濁水反嗆，三年稅收超過年初預算，政府和民眾都高興得要命，不料卻連民進黨內都有人跟風學舌稱「政府行政疏失而超徵稅」。

林濁水透露，三年稅收超過年初預算的主要原因，其實是因為中美貿易戰，全球産業鏈重構，意外對台灣帶來巨額投資及外銷機會。另外，由於疫情緣故，全球對資通訊產品的需求意外增加，而台灣在防疫出色的基礎下出口激增，經濟成長超過年初所預期的。

林濁水痛批，若說年初預算預期失真，哪裡只是台灣政府，豈不是國際重要經濟研究機構都預期失真？難道他們機構中的經濟學家全是無能之輩？林濁水怒斥，「這真是欲加之罪何患無辭！要打就打全球所有預測台灣經濟的經濟學家的屁股，那才公平。」

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