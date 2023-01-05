快訊／新北酒駕男拒檢落跑！開貨車連闖紅燈狂飆…10分鐘遭圍捕

記者游宗樺、閔文昱／新北報導

新北市汐止派出所員警4日晚間10時許，在大同路三段196號前設置路檢點執行路檢，攔查往基隆方向的可疑車輛，不料卻有一輛小客貨車發現路檢點後隨即反跨越雙黃線逆向行駛躲避攔查，並持續往基隆方向逃逸，警方見狀立即通報攔截圍捕，最終在忠孝東路、仁愛路口逮捕逃避路檢的駕駛余男。經酒測，余男酒測值達0.42mg/L超標，依法送辦。

警方表示，余男在4日晚間10點48分駕駛自小客貨車沿大同路3段往基隆方向行駛至路檢點前，突然關閉大燈向前行駛，員警察覺異狀打算上前攔查，不料余男非但不停，反跨越雙黃線逆向行駛躲避攔查，並持續往基隆方向逃逸，隨後余男見警方還未在前方設置伺機攔檢的員警，於是又再迴轉沿大同路3段順向往北市方向逃逸，路檢點員警當機立斷通報攔截圍捕。

▲新北市汐止區4日晚間傳出有車輛拒檢逃逸。（圖／記者游宗樺翻攝）

勤指中心旋即指派汐止、長安派出所、交通分隊及警備隊線上警力進行攔截圍捕，並開啟警示燈及蜂鳴器尾隨於後，伺機攔查，然而該小客貨車在建成路、忠孝東路、仁愛路等路高速繞行，沿途又有多次闖越紅燈及跨越雙黃線等違規，警方於晚間11點1分才終於在忠孝東路、仁愛路口將小客貨車攔下並逮捕駕駛余男。

余男遭警方逮捕時渾身酒味，經當場施予酒測，酒測值達0.42mg/L。警方偵詢後，將依公共危險、危險駕車等罪嫌，將余嫌移送台灣士林地方檢察署偵辦。