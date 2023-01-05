零度任務！苗栗消防員雪山西稜跨年救人　驚險「絕美雪景」曝光

記者蔡文淵／苗栗報導

2022年12月30日時，1組18人的登山隊到苗栗縣山區進行雪西縱走，行程第2天，1名43歲女團員跌倒摔傷，腳疑似韌帶受傷，無法行走，患者跟同團人在翠池山屋等待救援，但遇到山區下大雨，直升機無法出動，1月3號早上才由空勤總隊救援成功。苗栗縣消防局把這場山難救援現場po網，救援人員親眼見證雪山的「絕美雪景」，但救人第一，美麗的雪景反而成為搜救人員眼中「絕地困難的地形」，讓不少網友看了都直呼辛苦了。

▲苗栗縣消防局把雪山山難救援環境po網，救援人員親眼見證雪山的「絕美雪景」，但成為搜救人員眼中「絕地困難的地形」，讓不少網友看了都直呼辛苦了。（圖／記者蔡文淵翻攝）

苗栗縣消防局表示，去年12月31日接獲山域救援報案，第2天派遣4名救難消防員，連同保七總隊及雪管處人員共6人前往救援，不過，在搜救人員抵達之前，1月3日天氣放晴，空勤總隊直升機起飛吊掛成功，成功結束一個很難想像的困難救援。

媒體1月3日報導救援成功的畫面，但除了吊掛以外，苗栗消防局、雪管處跟保七總隊的地面人員也是在山區同步挺進，絕世雪景看起來很漂亮，但在搜救人員角度反而成為最難克服的地形了。

苗栗消防局表示，冬季爬山一旦遇到下雪結冰，簡單的路線，立刻會搖身一變，進化成冰雪岩混合地形的大魔王！除了在零度的寒冷溫度下，又遇到下雨，地面結冰的狀況，使得搜救人員更為困難。

救難人員表示，身處媲美國外的雪白世界，離世的絕美雪景，不是去觀光遊憩，而是他們在雪山西稜救援所遇到的環境，消防局把照片po網，讓不少網友看了都直呼辛苦了。

▲▼西雪山登山受傷山友1月3日由空勤總隊直升機救援成功。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼苗栗縣消防局把雪山山難救援環境po網，救援人員親眼見證雪山的「絕美雪景」，但成為搜救人員眼中「絕地困難的地形」，讓不少網友看了都直呼辛苦了。（圖／記者蔡文淵翻攝）