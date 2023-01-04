一次體驗40家日本茨城食品！實際感受茨城「食」力　限時活動報名開催中

【企劃特輯】

哈密瓜、草莓、地瓜、栗子、蓮藕、章魚、鮟鱇魚

你知道嗎？這些美味食材在日本茨城通通都吃得到，茨城縣位於關東，距離東京車程約2小時，面向太平洋又擁有山脈、湖泊等多種地形與自然資源，不只水產豐富，也是日本數一數二的農業大縣。

▲日本農業大縣「茨城」疫情後首場以【食】為主的實體招商會。

在台灣也能親身體驗茨城【食】之魅力，2023/2/6（一）～2/8（三）在松山文創園區3號倉庫，有一場由茨城常陽銀行所舉辦的「茨城大商談會～茨城meets台灣 in台北～」招商活動，現場邀請40家茨城當地知名食品供應商，直接帶著明星級商品飛來台灣，讓台灣在地對日本食品有興趣的廠商可第一手接觸包含米、酒、麵食、海鮮、調味料、飲料、點心；橫跨常溫、冷藏到冷凍以及素食等，類別多元的茨城豐富食品。

例如，擁有百年釀酒歷史的來福酒造和廣瀬商店；人氣紅天使地瓜點心名店Poteto Kaitsuka；栗子和菓子老店湖月庵；以及茨城排隊咖啡店SAZA COFFEE，這些名店的名物都會出現在此次的大商談會。

會場除設有40個攤位實體展示商品外，2/6和2/7下午分別各有一場「料理試吃體驗」，由廚藝老師使用現場材料烹煮美味料理，讓參與商談的來賓，不只看得到也吃得到由茨城供應商所準備的各種特色在地食材。

▲2/6（一）～2/8（三）松山文創園區3號倉庫親身體驗茨城【食】之魅力。

為讓台日雙方交流更深入，場內設有獨立商談區和視訊商談空間，並安排多位翻譯人員協助洽談，除通路採購外，像電商、貿易商、食品原料商、餐廳老闆、酒類經銷商、團購、直播主等對日本食品有興趣的個人或公司，不妨把握這次實體招商活動，在2023年開創新商機。

「茨城大商談會～茨城meets台灣 in台北～」

活動期間 : 2023/2/6(一)～2/8(三)

2/6(一) 12 : 00 - 16 : 00

2/7(二) 10 : 00 - 18 : 00

2/8(三) 10 : 00 - 15 : 00

活動地點 : 松山文創園區3號倉庫

商談報名網址：https://forms.gle/8ZuY7K5RmqV1Nck88

會場設有「VIP獨立商談室」，參展廠商眾多使用空間有限，1/15前完成報名登錄，享商談室優先使用權，詳細說明請上報名網站