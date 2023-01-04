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想學網紅！帶3歲兒去日本玩...老公卻狠拒　網勸：享受2人世界

▲▼隨著出入境政策鬆綁，許多人已為出國旅遊或留學做好準備。（圖／載自pixabay）

▲原PO在IG上看到網紅帶兒子出國玩，很想也帶3歲兒去日本。（圖／載自pixabay）

實習記者林郁婷／綜合報導

自從開放旅遊後，不少人最先選擇日本旅遊玩。一名女網友就表示，最近看到網紅帶兒子出國玩的照片，心生羨慕，剛好她和老公也即將到日本自由行，於是提出想帶兒子一起去想法，沒想到馬上遭到丈夫反對，原因是浪費錢以及孩子吵鬧的話很丟臉，讓她相當苦惱「該怎麼說服丈夫？」

一名人妻在Dcard以「詢問 老公不願意帶三歲兒子出國」為題發文，表示和丈夫計畫2月時去日本自由行，自己很想帶兒子一起去，「我覺得讓他多接觸不同的事物，對他一定只有好沒有壞，也想幫他拍好多好多照片。」直言前陣子在IG上看到網紅帶兒子出國玩，「看了真的心好癢」，但是丈夫卻不願意，「他堅持覺得這麼小帶出去他根本也不記得，還說容易在公共場合大吵大鬧很丟臉，說帶他去浪費錢，堅持不要。」

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這讓原PO非常苦惱，無奈求助「我該怎麼說服我老公」，表示兒子今年才3歲右相當黏人，「把他丟給外婆顧五天，他們兩個都會瘋掉的，真的好想帶寶貝出國。」

不少網友看完後紛紛留言勸她，「我自己也是覺得蠻浪費錢的...小時候我媽說帶我去過哪裡哪裡我真的不記得」、「我覺得記不記得是其次，主要要看你的小孩適不適合帶出國，就看平常帶他出門、在外面吃飯等等，他會不會有過分哭喊吵鬧的行為」、「如果他很容易吵鬧好像真的不適合帶出去，很影響其他旅客」、「說不定他想跟妳過二人世界」。

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