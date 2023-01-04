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快訊／退役空軍上校涉共諜案　國防部：官兵主動檢舉調查

▲▼國防部長邱國正拜會國民黨黨團。（圖／記者陳煥丞攝）

▲國防部長邱國正。（圖／記者陳煥丞攝）

記者詹宜庭／台北報導

針對海空軍「共諜案」，高雄高分檢昨日指揮調查局等單位，帶回涉嫌該案的退役空軍劉姓上校、孫姓中校、劉姓少校等7名現役軍官。國防部4日回應，該案為官兵主動檢舉調查，經長期監控、蒐證後，已通報國安單位共同偵辦，調查過程已妥採安全損害管控措施，目前全案已進入司法程序，國防部配合檢方調查，對相關案情不作評論。

根據檢調調查，劉姓空軍上校自民國102年退伍後轉往中國大陸經商後遭到吸收，藉軍中人脈滲透國軍，拉攏現役海、空軍軍官。檢調表示，劉男8年來至少已吸收6名軍官，藉由空殼公司掩飾非法收入，收取中共新台幣20萬至70萬元報酬。

高雄高分檢3日指揮調查局等單位，帶回退役空軍劉姓上校、孫姓中校、劉姓少校等7名海、空軍現役軍官。其中，劉姓上校因涉嫌透過孫男等人刺探國軍機密資料，檢方於昨日複訊後，認為劉男及孫姓、劉姓軍官等4人有串供、滅證之虞，於今日下午向高雄高分院聲押禁見獲准。其他3名少校則以20至10萬元交保，全案不排除有更多人涉案，擴大偵辦中。

國防部稍早回應，對於媒體報導空軍退役劉姓上校涉違反「國安法」乙情，係官兵主動檢舉調查，經長期監控蒐證後，通報國安單位共同偵辦，調查過程已妥採安全損害管控措施。目前全案已進入司法程序，國防部將配合檢方調查，對相關案情不作評論。國防部強調，未來將持續嚴密各項安全管控機制，秉持國安團隊互助合作模式，發揮保防能量，共同反制中共滲透蒐情。

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