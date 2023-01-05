役期1年！各軍種延續106年梯次　國防部曝將調整「總員額數」

▲陸軍。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對因應義務役役期恢復一年的調整方案，國防部今（5日）指出，113年起義務役軍種梯次編訓，陸軍2226梯、海軍艦艇736梯、海軍陸戰隊812梯、空軍893梯起計算。國防部也說，國防部將守備部隊常備化，將隨役男入營數逐年增加，會同步調整國軍的總員額；此外，目前國軍營舍足夠供超過25萬人使用。

國防部5日召開例行記者會針對「強化全民國防兵力結構調整方案」（兵役延長案）外界關注議題進行說明。由於4個月軍事訓練役的入伍梯次是「重新歸零」，針對役期恢復一年後，各軍中梯次編訓是否改變？國防部人事參謀次長室人事整備處處長孫進德上校表示，這部分已跟內政部完成研商，會接續106年停止徵集時的編號；也就是113年起，陸軍從2226梯開始計算，海軍艦艇兵則是736梯、海軍陸戰隊為812梯、空軍為893梯。

對於外界關心，義務役恢復1年役期，一年內能否補足足夠的營舍數量？國防部軍備局工程營產處技正李豐彥說，依照統計，目前國軍營舍足夠供超過25萬人使用，近年國軍推展興安專案103案、海空軍相關工程34案，全數完工後，國軍營舍規模估計足夠供28萬人，讓兵役改革後相關駐用空間沒有問題。李豐彥也指出，已逐年編列公務預算，對現有須更新的國軍營舍進行更新。

媒體詢問，國軍總員額是否要擴編？國防部戰規司軍制編裝處處長賴文欽少將表示，國防部將守備部隊常備化，後續隨著役男入營數逐年增加，會同步調整國軍的總員額。

至於哪些94年次以後男性得以不服一年兵的資格有哪些？國防部資源規劃司司長鄧克雄說，除非因體位判定因素或符合可申請補充兵要件外，都得服一年兵。

國防部發言人孫立方則補充體位判定標準，指出軍醫局已徵詢相關專家學者，重新做修正，並把修正標準給內政部彙整，認為沒問題再行發布。