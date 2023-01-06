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女性徵兵掰　國防部暫無規劃：女兵占14％已達世界水準

記者黃翊婷／綜合報導

民進黨立委范雲提出修法讓女性也可以服兵役，掀起各界正反意見熱議。國防部5日召開「強化全民國防兵力結構調整方案」記者會，資源司長鄧克雄表示，現階段國軍女性占比將近14％，比例不低於任何先進國家，已達到世界水準，女性自願從軍的管道也很暢通，加上女性徵兵仍有許多問題有待規劃，目前暫時沒有納入。

▲國防部國軍形象月曆。（圖／ETtoday資料照）

▲女性當兵議題近期受到各界關注。（圖／ETtoday資料照）

總統蔡英文日前拍板義務役恢復1年役期，「女性當兵」也成為民眾熱議的話題。立委范雲上個月30日直言，女人不是不當兵，是法律讓女人沒資格服兵役，自己認為女人也要當兵，若現在可以修法放寬兵役相關規定，「我會很樂意去當兵，接下來，我也會對此提出修法。」

▲▼國防部資源規劃司司長鄧克雄。（圖／記者蘇晏男攝）

▲國防部資源規劃司司長鄧克雄。（圖／記者蘇晏男攝）

國防部5日召開「強化全民國防兵力結構調整方案」記者會，資源司長鄧克雄被問到女性徵兵一事，表示很歡迎女性報名國軍各項招考，雖然關於女性徵兵的議題，還有許多方面有待考量，例如訓練內容、整體擴充需求等等，所以目前暫時沒有納入規劃，但國軍的女性占比將近14％，比例不低於任何先進國家，基本上已經達到世界水準。

而關於義務役薪資提升，國軍是否有規劃志願役薪資也跟著提升？鄧克雄表示，志願役除了基本薪資之外，還可以領取職務或各項勤務加給，同時也可以接受退前就業輔導等多項福利照顧措施，整體來講優於義務役，研判不會產生心靈上或實質上的排擠效應。

接著媒體詢問，是否代表志願役薪水無法調漲？鄧克雄指出，志願役有更多薪資項目，例如志願役加給、勤務加給等，跟義務役有差距；至於志願役是否調薪，由於本俸調整涉及整體軍公教的整體機制，國軍可能要納入這機制來一併進行全盤考量，「目前暫時我們沒有納入調整規劃」。

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