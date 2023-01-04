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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林為洲點名柯建銘受美方施壓　不納管加熱菸載具「打臉四黨共識」

記者蘇晏男／台北報導

立法院衛環委員會今（4日）針對《菸害防制法》修正草案進行第4次協商，然而前3次朝野共識的「加熱菸載具不得廣告與宣傳」、「20歲以下禁購買加熱菸載具」等，傳受到美國施壓導致翻盤。對此，衛環委員會召委林為洲點名民進黨立法院黨團總召柯建銘，指柯受美方施壓後，打臉了4黨共識跟衛福部，講得好聽要管理才能進口、讓年輕人不能接觸，現在好悲慘，翻車現場。

▲林為洲4日受訪。（圖／記者蘇晏男攝）

▲林為洲4日受訪。（圖／記者蘇晏男攝）

林為洲4日上午在立法院受訪被問到，《菸害防制法》方面，傳美方施壓讓加熱菸通過，是不是打臉政院版本？林為洲說，上周第三次協商，4黨委員跟衛福部都有共識，就是不反對加熱菸進口，但要納管菸品、菸柱、加熱器等，簡單說就是「加熱菸載具」，不能讓年輕人接觸到，也不能做廣告跟宣傳。

林為洲表示，但原本大家有此共識，結果昨天下午國健署到他的國會辦公室，表示上周四黨共識跟衛福部版本要推翻，得重新來過，把加熱菸的載具排除在管制範圍內，讓它可以宣傳，年輕人可以購買。

林為洲直言，「我們的上層，不是柯總召還有誰？」 直接打臉四黨委員、國健署跟衛福部，聽說來自美方壓力，因為最大供應商就美商，所以給柯建銘施壓後，馬上翻車，「雞嘴變鴨嘴」，講得好聽要管理才能進口、讓年輕人不能接觸，言猶在耳，上禮拜大家講的好興奮，現在好悲慘，翻車現場。

媒體追問，「就是柯建銘這邊給的壓力？確定是美方後面給的施壓？」林為洲回應，「啊不然嘞」，加熱菸進口有1000多億元的商機，最大供應商是美商，不然還有其他人給的壓力嗎？

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