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送43萬夢幻極光郵輪行！家樂福「兔年福袋」來了　還有荷比法10人遊

▲▼家樂福兔年福袋。（圖／記者蕭筠攝）

▲家樂福兔年福袋來了。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

繼4大超商、全聯先後公布福袋內容後，家樂福今（30）日也正式曝光「兔年福袋」，頭獎送出價值43萬元的15天豪華郵輪之旅雙人行，直接去追夢幻極光，二獎也有荷比法10日雙人遊，且每袋只要198元，袋袋有獎，1月22日上午10時起限量開賣。

▲▼家樂福兔年福袋。（圖／記者蕭筠攝）

▲兔年福袋內含多款零食餅乾。

家樂福今年推出「錢兔似錦新春福袋」，內含零食飲料、泡麵等商品，並加碼送義大皇家劇院年度大劇《奇幻之旅》買1送1券及雄獅旅遊國內外訂房折扣300元優惠券，總價值超過500元，售價198元。

買福袋還可獲得「錢兔似錦刮刮卡」1張，於結帳時由收銀人員提供，獎項分為「財氣旺區」、「手氣旺區」及「運氣旺區」，其中，財氣旺區祭出頭獎「精選黃刀極光+阿拉斯加郵輪雙主題旅遊15天雙人行」、二獎也有「荷比法10日雙人遊（機+酒）」等抽，提醒需在2023年1月3日前於活動頁面輸入抽獎序號完成登錄及相關資料填寫，2023年2月6日公布中獎名單。

手氣旺區則有13種獎項，包括鳴日號觀光列車花東3人套裝旅遊雙人行、屏東海生館雙人夜宿體驗2日、台中李方艾美酒店一泊二食雙人房住宿券、高雄萬豪酒店一泊二食雙人房住宿券、饗食天堂平日晚餐券等抽，該區刮開有獎項即代表獲獎；運氣旺區則是人人有獎，內含衛生紙、擦拭布、蘇打餅等小禮。

家樂福「錢兔似錦新春福袋」將在1月22日大年初一上午10時起正式開賣，量販店每店限量100個，超市店則採限量販售，每人限購1個。

▲▼全聯攜手大潤發推兔年福袋 。（圖／業者提供）

▲全聯今年攜手大潤發共同開賣兔年福袋 。（圖／業者提供）

另，全聯今年首度攜手大潤發共同開賣「兔年福袋」，一共有3種不同規格選擇，分別為300元「福利熊兔年生肖福袋」、700元「萬國通路13吋手提箱」、4200元的「萬國通路24吋細鋁框行李箱」，每款都有豐富好物，像是飲料零食、福利熊周邊文創品等，以及超過40家品牌優惠的2023新春大禮包，最高現省超過22000萬元，福袋總共限量「14萬7000個」，預計發行「23萬組抽獎序號」。

頭獎部分再創紀錄祭出「3頭獎」，包含市值381萬的「Porsche Taycan」、市值約230萬的「TESLA MODEL Y Long Range」及市值215萬的「Mercedes-Benz EQA 250」，總價值高達近830萬，另外還有天際航空熱氣球自由飛2人體驗組、中華航空桃園飛沖繩、桃園飛清邁單人來回機票等獎項，2023年1月22日大年初一上午9時於全台全聯1100間實體門市、大潤發20間門市限定開賣。

▲▼全聯兔年福袋送3台名車。（圖／業者提供）

▲今年頭獎送出3台明出名車。

其中，「福利熊兔年生肖福袋」內含1組抽獎序號，限量122000個；「萬國通路13吋手提箱」則有藍色、亮銀河紅2款，各限量11000個，內有7組抽獎序號；「萬國通路24吋細鋁框行李箱」則多達14組抽獎序號，限量3000個，每店販售數量皆以現場公告為準、售完為止。開獎時間為1月30日下午1時，於全聯官方臉書粉專及大潤發臉書粉專直播開出。

除外，「全聯小時達」今年也有「小時達兔年線上福箱」，特意找來知名插畫家「懶散兔與啾先生」合作，福箱內除了有多款零食乾貨等，還有2款懶散兔聯名購物袋，隨機出貨，全台限量2萬5千個，每個售價588元，內容物總價值可是超過1200元，每箱享有1次抽獎機會。

頭獎部分則送出「旅遊基金現金100萬」，還可抽華航美國紐約、英國倫敦豪華經濟艙雙人來回機票，以及日本東京、韓國首爾、越南峴港來回機票等133個豐富獎項。「小時達兔年線上福箱」將於2023年1月22日上午10時起在「全聯小時達」、「foodpanda」開賣，開獎時間為當天下午4時在全聯PXGo!粉絲專頁及YouTube頻道直播。

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