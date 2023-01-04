限量「香水草莓」來了！超商限定開賣　每顆都飽滿、咬下爆汁

▲7-11將在大台北地區800間門市開賣限量「香水草莓」 。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

現在正是草莓盛產季，就有超商將於1/9起於限定門市開賣限量「香水草莓」，每顆香水草莓果實飽滿柔軟、酸甜多汁，同步還有多款鮮切水果，像是黑珍珠蓮霧切片、產銷履歷鳳梨釋迦切片等；另外，農曆新年即將到來，超商也將販售9款產銷履歷水果禮盒，提供民眾年節採買新選擇。

7-11於實體門市、線上i划算平台販售新鮮盒裝香水草莓，自1/9起於大台北地區800間門市限量開賣與台塑有機農場合作的盒裝「台塑有機草莓」，每顆草莓吃起來都酸甜多汁。

▲7-11門市也有其他鮮切水果可挑選。



線上則於「i預購」、「i划算」兩大數位平台開賣，特選苗栗大湖香水草莓，分為中果與大果，每顆都香甜可口，大果更滿足！第一波於2022年12月上架產銷履歷的香水草莓，限量開賣5分鐘內上千盒即搶購完畢，第二波預計2023年1月中旬開賣。

另外，農曆新年將至，7-11也特別與農糧署合作，推出個人化份量的產銷履歷鮮切水果與9款可以在門市方便取貨的產銷履歷水果禮盒，包含台東鳳梨釋迦、嘉義茂谷柑、卓蘭巨峰葡萄、高雄雪麗蜜棗、屏東火龍果、梨山雪梨、台中椪柑、屏東黑珍珠蓮霧及美濃橙蜜香蕃茄，送禮自用皆適合，且即日起於門市團購群組一次購買4盒即享9折。

▲必勝客「1公尺派對巨飽盒」限量回歸。（圖／必勝客提供，下同）

必勝客去年一上市就造成瘋搶的「1公尺派對巨飽盒」回來了，集結10大人氣美食一口氣塞進長1公尺的紙盒當中，光是視覺效果就超驚人，內含3款口味任選的經典大比薩（不含期間限定新品）、2款口味任選紙包筆管麵或飯，以及5樣高人氣熱烤副食有BBQ烤雞、薯金幣、德國芝心腸、麻糬QQ球及黃金及風鱈魚塊，超澎湃組合滿足到不行，即日起於全門市開賣，全台只有2萬份。

▲今年「1公尺派對巨飽盒」還結合迷你高爾夫」打造出全新「高球派對主題盒」。