補班別憂鬱！超商咖啡「只要1元」爽喝　限時3天衝了

▲補班別憂鬱！萊爾富祭出限時3天「咖啡加1元多1杯」。（圖／萊爾富提供）



記者周姈姈／綜合報導

月底將迎來10天春節連假，在這之前，本周六（1/7）要先補上班，為了撫慰要補班的憂鬱心情，就有超商將推出連續3天咖啡優惠小確幸，期間喝美式或拿鐵都能享「加1元多1杯」優惠，以大杯特濃美式55元加1元來算，平均喝1杯只要28元，買到真的就是賺到。

萊爾富表示，補班咖啡優惠小確幸將在1/6起至1/8登場，期間限定「特濃咖啡加1元多1杯」，品項包含Hi Café系列的大杯特濃美式與大杯特濃拿鐵，最高下殺5.1折，等於平均單杯特濃美式咖啡只要28元、單杯特濃拿鐵咖啡只要33元，冰熱任選。

萊爾富的咖啡杯也換上全新包裝！萊爾富攜手1996年創辦於迪化街的「台北年貨大街」共同聯名推出2款Hi Café聯名咖啡杯與杯套，為「過年講究款」和「福氣萌兔款」，象徵在疫情解封後迎來新的一年，過個講究不將就的新年。

▲7-11推出新年咖啡優惠。（圖／7-11提供）

7-11 OPEN POINT行動隨時取推出兔年5大咖啡飲品優惠，即日起至1/8止，CITY CAFE特大美式5杯特價188元、CITY CAFE特大拿鐵4杯特價188元、CITY CAFE熱皇家伯爵紅茶拿鐵/熱太妃焦糖風味瑪奇朵任5杯特價188元、CITY PEARL冰黑糖珍珠燕麥奶4杯特價188元。