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屏東燈節1／13點亮璀璨　可愛小提燈「光光兔」搶先亮相

▲屏東燈節可愛兔兔小提燈亮相 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東燈節可愛兔兔小提燈亮相 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東燈節即將於1月13日在屏東市登場，今年三大燈區萬年溪、屏東縣民公園、勝利星村將分別以「夢幻樂園」、「華麗巴洛克」及「登陸月球」為主題，超過40組巨型燈飾帶來奇幻華麗的城市風，縣府歡迎全國民眾新年一起來走春賞燈。

屏東縣長周春米1月4日率傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭、文化處長吳明榮、工務處處長楊慶哲、城鄉發展處長李怡德及交旅處處長黃國維，聯合說明「屏東燈節」活動，並搶先曝光兔年小提燈「光光兔」，顛覆過往的摺紙樣式，改以PVC充氣玩偶，搭配七彩LED燈泡及掛繩，超級卡哇伊，13日晚間在縣民公園點燈時現場發送，讓白白胖胖的「光光兔」陪大家閃亮過節。

▲屏東燈節可愛兔兔小提燈亮相 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

屏東燈節原本為「屏東綵燈節」，最初以萬年溪流域為主，2022年起擴大規模為屏東燈節，燈區新增縣民公園及勝利星村，透過燈飾串聯整座城市，融入地景人文，呈現不同特色主題。

其中縣民公園，今年燈區以「巴洛克藝術」為主題，配合縣民公園工業遺址及貫穿公園的殺蛇溪，與藝術家合作結合創意及美學，透過不同光影藝術裝置，打造一場華麗的感官饗宴。

萬年溪燈區以「夢幻樂園」為設計主題，燈飾主要分布在萬年溪自由路西段、萬年公園、復興公園及沿岸人行道，呈現活潑歡樂與繽紛的場景。其中萬年溪上將打造一隻10公尺高的「光光兔」，搭配周邊粉白色系燈光，營造夢幻浪漫的氛圍感；復興公園內特別規劃水舞燈光秀展出，多款水型變化搭配音樂節奏，創造獨特視覺體驗。

勝利星村燈區則以勝利區、遺構公園及通海區作為活動場域，設置15座燈飾，將園區打造成一個大型的月球世界，結合園區的歷史建築，許多可愛的月兔與月球居民穿梭於其中，民眾可以漫步在月球森林裡，並爬上屋頂與可愛的大型月兔一起觀賞地球。

除了璀璨燈飾外，還有文青市集及藝術展演活動，縣民公園燈區在春節期間有「FOCASA Mini」馬戲系列活動、「南島天光」榮耀慶典及「農工循環機地市集」，勝利星村有「春節街頭表演活動」及「春光乍現×花現市集」等活動。

屏東燈節將於1月13日至2月28日，為了方便民眾賞燈，縣府規劃了免費環狀接駁車串聯三大燈區，燈節期間每日下午5點至10點，每10-20分鐘一班車，從屏東轉運站發車，行經勞工公園(勞青處辦公大樓前)、復興圖書館、縣民公園(棒球場對面)、幸福公園站、勝利星村、移民署站等，在春節期間及228連假還有限定的雙層巴士帶著大家一起賞燈去。

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